Criar a un hijo cuesta cada vez más: la Canasta de Crianza llegó hasta $713.070 en agosto 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló el informe técnico sobre la Canasta de Crianza correspondiente al mes de agosto de 2026. El relevamiento mide el gasto que se necesita para cubrir la adquisición de bienes y servicios básicos para el cuidado de infantes y niños de hasta 12 años.

Canasta de Crianza en suba: los montos que se necesitan y los rubros que más aumentaron

De acuerdo a los datos oficiales, la canasta osciló entre los $557.303 y los $713.070 mensuales. Las cifras van dependiendo según la franja etaria.

En el detalle se informó que:

Los menores de 1 año requieren de $557.303 por mes: $181.852 en bienes y servicios; y $375.450 en tareas de cuidado.

$181.852 en bienes y servicios; y $375.450 en tareas de cuidado. Los infantes de 1 a 3 años necesitan $663.900 por mes : $234.814 en bienes y servicios; y $429.086 en tareas de cuidado.

: $234.814 en bienes y servicios; y $429.086 en tareas de cuidado. En tanto los que tienen entre 4 a 5 años necesitan $567.243 por mes: $299.064 en bienes y servicios; y $268.179 en tareas de cuidado.

$299.064 en bienes y servicios; y $268.179 en tareas de cuidado. De 6 a 12 años requieren de $713.070 por mes: $370.990 en bienes y servicios; y $342.080 en tareas de cuidado).

El Indec precisó que la metodología combina la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires con la valorización del tiempo dedicado a las tareas de crianza y toma como referencia el régimen salarial del personal de casas particulares en la categoría «Asistencia y cuidado de personas».

En este sentido destacó que el gasto más representativo se da en el costo del cuidado, debido a las horas intensivas que requiere la primera infancia (147 horas mensuales para menores de 1 año y 168 horas para el tramo de 1 a 3 años).

En tanto el segundo factor se da con la inserción en el sistema escolar obligatorio que reduce las horas teóricas de cuidado pero incrementa el peso del costo de bienes y servicios con un pico máximo de $370.990 en el segmento de 6 a 12 años.

Con información de Noticias Argentinas