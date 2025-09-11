Feria de vinos, en San Martín de los Andes: toda la agenda para no perderse nada la semana próxima

Falta poco para disfrutar de la feria de vinos de la Patagonia que se realizará en San Martín de los Andes. La cita está prevista para el 19 y 20 de septiembre, de 18 a 23, en el Loi Suites Chapelco Hotel. La misma es abierta, pero con cupos limitados. Participarán del evento 20 bodegas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Además contará con una imperdible agenda de actividades, charlas, degustaciones y maridajes.

Todo comienza el viernes 19, con la apertura oficial y brindis inaugural a las 19, con la participación de autoridades y Marisol de la Fuente, periodista y sommerlier. A las 20 será el turno de la presentación de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes con su charla “Vinos y gastronomía de la Patagonia, posibles maridajes”, donde se degustarán algunos ahumados de la ciudad con vinos de la provincia. A las 20.30, sobre la terraza del hotel, NeuquénTur presenta a un chef embajador de la gastronomía neuquina para cocinar una propuesta única de la provincia.

El mismo viernes, desde las 21, de la mano de la vinoteca Wine Fi Patagonia se presentarán los vinos de la bodega Nant y Fall, de Trevelin, Chubut. Acompañada por algunos de sus dueños y gerentes, contarán parte de su historia y tradición. Esa primera jornada cierra a las 22 con una imperdible propuesta de maridaje entre vinos de la Patagonia y chocolates de La Vieja Aldea.

La propuesta del sábado 20, tendrá a las 19, la presentación de La Ruta del Espumante Austral, integrada por bodegas de Chubut y de Frutillar, Chile. A las 19.30, NeuquénTur vuelve a invitar a la terraza para una nueva cocina y maridaje neuquino. A las 20, el enólogo Darío González, disertará sobre Vinos de Chubut, la historia de los vinos extremos. Luego, se presentará a la bodega Huancache, de la zona de Piedra Parada.

A las 20.30, será el turno de la presentación de Bodega Schroeder, una riquísima historia de la bodega de Neuquén. De la misma provincia, a las 21, la Bodega Cutral Có presentará sus vinos y compartirá oportunidades de negocios en la ciudad para el desarrollo de la vitivinicultura. Y a las 22, desde Río Negro, para cerrar el evento de la mejor manera, Alfredo Ghirardelli, de la Bodega Agrestis, disertará sobre la elaboración de espumantes por el método tradicional.

Las novedades del evento pueden seguirse en el Instagram: @vinoalamontana.sma. Las entradas ya están a la venta a través de Instagram o adquiriéndolas en el Full del ACA, a un valor de $30.000. Incluyen la copa del evento, un sandwich gourmet y la participación en todas las actividades del día. Los cupos son limitados.