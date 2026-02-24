SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

Scons salados de cebolla y aceitunas: ideales para el mate o picadas

Nada más rico que una elaboración casera. Además el amasar es terapéutico. Probá y después contanos.

Lista de Ingredientes

aceite de oliva: 2 cdas.

cebolla mediana: 1

romero: ½ cda.

aceitunas verdes descarozadas: 8

harina leudante: 225 gr

manteca: 55 gr

huevo: 1

leche: 140 cc

sal y pimienta: a gusto

Preparación

Colocar la harina en el bol de la procesadora junto con la sal y pimienta y procesar durante unos segundos. Incorporar el huevo, el aceite, la manteca derretida y la leche. Procesar hasta que tome consistencia.

Retirar y colocar en la mesada. De a poco comenzar a incorporar la cebolla picada, el romero picado y las aceitunas también picadas. Trabajar hasta que quede una masa homogénea. Estirar y cortar con la ayuda de un cortante o con un cuchillo de la forma deseada.

Llevar a una placa enmantecada y cocinar en un horno, pre calentado, a 180° C durante 15 minutos. Retirar y dejar enfriar antes de servir.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

panificación

picadas

Receta fácil

scons

