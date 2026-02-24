Scons salados de cebolla y aceitunas: ideales para el mate o picadas
Nada más rico que una elaboración casera. Además el amasar es terapéutico. Probá y después contanos.
Lista de Ingredientes
aceite de oliva: 2 cdas.
cebolla mediana: 1
romero: ½ cda.
aceitunas verdes descarozadas: 8
harina leudante: 225 gr
manteca: 55 gr
huevo: 1
leche: 140 cc
sal y pimienta: a gusto
Preparación
Colocar la harina en el bol de la procesadora junto con la sal y pimienta y procesar durante unos segundos. Incorporar el huevo, el aceite, la manteca derretida y la leche. Procesar hasta que tome consistencia.
Retirar y colocar en la mesada. De a poco comenzar a incorporar la cebolla picada, el romero picado y las aceitunas también picadas. Trabajar hasta que quede una masa homogénea. Estirar y cortar con la ayuda de un cortante o con un cuchillo de la forma deseada.
Llevar a una placa enmantecada y cocinar en un horno, pre calentado, a 180° C durante 15 minutos. Retirar y dejar enfriar antes de servir.
