Scons salados de cebolla y aceitunas: ideales para el mate o picadas

Lista de Ingredientes aceite de oliva: 2 cdas. cebolla mediana: 1 romero: ½ cda. aceitunas verdes descarozadas: 8 harina leudante: 225 gr manteca: 55 gr huevo: 1 leche: 140 cc sal y pimienta: a gusto

Preparación

Colocar la harina en el bol de la procesadora junto con la sal y pimienta y procesar durante unos segundos. Incorporar el huevo, el aceite, la manteca derretida y la leche. Procesar hasta que tome consistencia.

Retirar y colocar en la mesada. De a poco comenzar a incorporar la cebolla picada, el romero picado y las aceitunas también picadas. Trabajar hasta que quede una masa homogénea. Estirar y cortar con la ayuda de un cortante o con un cuchillo de la forma deseada.

Llevar a una placa enmantecada y cocinar en un horno, pre calentado, a 180° C durante 15 minutos. Retirar y dejar enfriar antes de servir.