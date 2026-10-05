Semilla llega a la Feria del Libro de Cipolletti con Paulina Cocina y grandes referentes de la gastronomía

Semilla buscará convertir su espacio dentro de la Feria del Libro en un punto de encuentro entre quienes cocinan, producen y disfrutan de la gastronomía.

La gastronomía también tendrá un lugar protagonista en la Feria del Libro de Cipolletti. Del 16 al 18 de octubre, Semilla desembarcará en el evento con una propuesta que combinará cocina, productos regionales, encuentros con referentes gastronómicos y entretenimiento para toda la familia.

Durante las tres jornadas habrá clases de cocina en vivo, entrevistas y distintas actividades, con reconocidos invitados que compartirán sus experiencias y recetas con el público.

Foto archivo RÍO NEGRO.-

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 17 de octubre con la presencia de Paulina Cocina, una de las creadoras de contenido gastronómico más populares del país. Será protagonista de una charla especial sobre el escenario de Semilla.

Cocineros invitados y clases en vivo

La programación también contará con Juan Ferrara, reconocido por su participación en Cocineros Argentinos, quien llegará a Cipolletti para formar parte de las actividades gastronómicas.

A él se sumará Gachi, campeona mundial de la empanada, que compartirá sus conocimientos alrededor de uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina.

La Patagonia también tendrá una fuerte presencia de la mano de las Embajadoras Neuquinas Jorgelina Esper y Rosi Madel, quienes brindarán clases en vivo y compartirán recetas con el público.

De esta manera, Semilla buscará convertir su espacio dentro de la Feria del Libro en un punto de encuentro entre quienes cocinan, producen y disfrutan de la gastronomía.

Sabores del Alto Valle y la región

La propuesta irá mucho más allá de las clases. Durante el fin de semana habrá patios gastronómicos y food trucks, con alternativas tradicionales, cocina de autor, preparaciones al fuego, cervezas y diferentes opciones para recorrer y probar.

También funcionará un mercado de productores, pensado para poner en valor la materia prima del Alto Valle y de distintos puntos de la región. Productores y elaboradores podrán mostrar allí el trabajo que existe detrás de los alimentos que llegan a la mesa.

La experiencia se completará con música en vivo y bandas locales, en un espacio pensado para quedarse, recorrer y disfrutar en familia.

Así, entre libros, historias y autores, la Feria del Libro de Cipolletti sumará también los aromas y sabores de la región. Semilla propone tres días para encontrarse alrededor de la cocina, conocer a sus protagonistas y descubrir todo lo que se produce cerca de casa.