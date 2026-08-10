Tragedia aérea en Brasil: una familia de Colombia murió tras estrellarse en un helicóptero turístico

Lo que debía ser una semana de festejos inolvidables para celebrar un cumpleaños de 15 terminó en una tragedia en Brasil. Un helicóptero turístico cayó en una zona de densa vegetación en el sector de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista, dejando cuatro víctimas fatales: tres mujeres de una misma familia colombiana y el piloto de la aeronave.

El accidente ocurrió este sábado cerca de las 11:10 cuando el Robinson R44 impactó contra una ladera. Tras la colisión, la aeronave explotó e inició un voraz incendio que complicó las tareas de rescate.

Tragedia en Brasil: parte de la familia se salvó por no abordar el helicóptero a la espera de un segundo avión

La familia colombiana había arribado a Brasil el pasado lunes con un itinerario festivo que incluyó recorridos por los puntos emblemáticos de Río de Janeiro y las playas de Búzios. El paseo aéreo sobre la ciudad era el broche de oro de las vacaciones.

Un grupo de seis familiares planeaba realizar la actividad en dos tandas:

El primer vuelo: subieron Rocío Cubillos (59), su hija Wendy Manrique (37) y su nieta Sofía Murillo (17), acompañadas por el piloto Alessandro Rocha .

subieron (59), su hija (37) y su nieta (17), acompañadas por el piloto . En el hangar: la adolescente que cumplía los 15 años aguardaba en la base junto a sus padres para abordar la segunda aeronave.

Mientras esperaban su turno para despegar, los familiares en tierra recibieron una primera alerta confusa que hablaba de un supuesto «aterrizaje forzoso». Pocos minutos después se enteraron de la verdadera magnitud del desastre: la nave donde viajaban sus familiares había explotado en la selva urbana y no había sobrevivientes.

Operativo en la ladera e investigación abierta

La zona del impacto, caracterizada por una densa vegetación y geografía accidentada, demandó un intenso despliegue de los equipos de emergencia cariocas. Cerca de 40 efectivos militares, 11 vehículos operativos y cuatro unidades especializadas debieron abrirse paso entre las llamas y el bosque para sofocar el fuego y proceder al rescate de los cuerpos.

Las autoridades aeronáuticas y policiales de Brasil abrieron una investigación para determinar las causas del siniestro. Hasta el momento, las pericias no han podido establecer si la caída del Robinson R44 respondió a un fallo mecánico repentino o a las condiciones del viento en la ladera.