Luis Caputo frente a dos pruebas de fuego: la inflación de julio del Indec y la licitación de dólares

El equipo económico del ministro de Economía, Luis Caputo, afronta una semana clave para medir el pulso del mercado financiero y la dinámica de la inflación. En un escenario marcado por la estacionalidad de las vacaciones de invierno y la tensión por la disponibilidad de dólares, el Palacio de Hacienda buscará contener las expectativas de precios mientras sondea la respuesta de los inversores ante nuevas colocaciones de deuda.

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este jueves 13 de agosto se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional correspondiente a julio. El dato oficial definirá si el costo de vida retoma la desaceleración o si confirma el salto estacional anticipado por la Dirección General de Estadística y Censos de CABA, que registró una suba mensual del 2,9% en el ámbito porteño.

La presión del IPC de julio y el impacto de los servicios

El indicador publicado por la capital del país encendió luces amarillas en los despachos oficiales tras anotar una aceleración de 1,1 puntos porcentuales respecto a junio. Para el dato nacional, el promedio de consultoras del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una cifra cercana al 2%, lo que interrumpiría la tendencia bajista iniciada en los meses previos.

La dinámica del séptimo mes del año estuvo atravesada por rubros con fuerte peso estacional y reajustes tarifarios:

Gastronomía y hotelería: Suba promedio del 5,3% , impulsada por la alta demanda de servicios turísticos durante el receso escolar.



Suba promedio del , impulsada por la alta demanda de servicios turísticos durante el receso escolar. Vivienda y servicios públicos: Incremento del 2,7% , explicado por el reajuste de alquileres, expensas y tarifas de luz.



Incremento del , explicado por el reajuste de alquileres, expensas y tarifas de luz. Transporte y recreación: Presión adicional por el movimiento de viajeros y la oferta cultural de temporada.

Licitación del Bonar 2029: Finanzas busca US$874 millones

En el frente financiero, la Secretaría de Finanzas encabezará este miércoles un nuevo llamado a licitación para colocar el Bonar 2029 (AO29). La cartera conduce el proceso con el objetivo de captar el remanente de US$874 millones necesario para completar el cupo total de US$2.000 millones previsto en el programa oficial.

En la última colocación, el Tesoro logró adjudicar US$459 millones entre ambas vueltas, pero debió convalidar una Tasa Nominal Anual del 8,02%, reflejando mayores exigencias de rendimiento por parte del mercado.

El resultado de la licitación marcará el margen de maniobra que conserva la gestión para financiarse en moneda extranjera dentro del circuito doméstico, de cara a los compromisos de deuda contemplados en el esquema macroeconómico.

El reclamo de los bancos por el crédito y los encajes en dólares

A la par de la agenda fiscal y tarifaria, el sector financiero mantiene el pedido ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para flexibilizar la normativa de encajes sobre los depósitos en dólares.

Las entidades bancarias sostienen que otorgar mayor margen para prestar la liquidez en divisas resulta indispensable para dinamizar el crédito privado, reactivar el financiamiento comercial y amortiguar el estancamiento del nivel de actividad en el mercado interno.