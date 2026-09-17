Sorrentinos de jamón, queso y ricota: una receta casera, cremosa y fácil de preparar

Sorrentinos caseros de jamón, queso y ricota, servidos con salsa de tomate y queso rallado. Foto ilustrativo.

Si hay un plato que nunca falla, son los sorrentinos caseros. Esta versión combina jamón, queso y ricota en un relleno cremoso y sabroso, envuelto en una masa suave que puede acompañarse con salsa de tomate, crema o simplemente manteca y queso rallado.

Ingredientes

Para la masa:

300 g de harina 0000

3 huevos

1 cucharadita de sal

Agua, cantidad necesaria

Para el relleno:

250 g de ricota

150 g de jamón cocido

150 g de queso cremoso o mozzarella

50 g de queso rallado

1 huevo

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

Nuez moscada, a gusto

Para cocinar:

Agua

Sal

Preparación

1. Preparar la masa

Colocar la harina sobre la mesada y formar una corona. Agregar los huevos y la sal en el centro. Integrar de a poco hasta formar una masa lisa y homogénea. Amasar durante unos minutos, envolver y dejar descansar unos 20 a 30 minutos.

2. Hacer el relleno

Desmenuzar la ricota y colocarla en un recipiente. Incorporar el jamón y el queso cortados en pequeños cubos, el queso rallado y el huevo. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Mezclar hasta obtener un relleno bien integrado.

3. Armar los sorrentinos

Estirar la masa hasta que quede fina. Colocar pequeñas porciones del relleno, dejando espacio entre cada una. Cubrir con otra lámina de masa y presionar alrededor del relleno para quitar el aire y sellar bien.

Cortar los sorrentinos con un molde o cortante y presionar los bordes para asegurarse de que queden bien cerrados.

4. Cocinar

Hervir abundante agua con sal. Incorporar los sorrentinos y cocinar hasta que suban a la superficie y la masa esté tierna. Retirar con una espumadera.

Servir inmediatamente con la salsa elegida y terminar con queso rallado.

Un dato

Para evitar que los sorrentinos se abran durante la cocción, es importante retirar bien el aire que queda alrededor del relleno y sellar firmemente los bordes antes de cocinarlos.