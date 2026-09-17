Sol Abraham ganó Gran Hermano y lanzó una fuerte acusación contra Andrea del Boca: “Lo planeó”

A horas de consagrarse campeona de Gran Hermano: Generación Dorada, Sol Abraham volvió sobre uno de los episodios más sensibles de su enfrentamiento con Andrea del Boca. La ganadora aseguró que una conversación que mantuvieron dentro de la casa habría sido parte de una estrategia de la actriz para desestabilizarla.

La final de Gran Hermano: Generación Dorada no terminó con las polémicas. Después de imponerse ante Yipio y convertirse en la ganadora de la edición, Solange “Sol” Abraham habló de su paso por el reality y reavivó su conflicto con Andrea del Boca.

Durante su primera entrevista como campeona en La Cumbre, el streaming conducido por Santiago del Moro, Sol recordó un episodio que tuvo lugar durante los primeros meses de convivencia y que estuvo relacionado con su hija.

La participante sostuvo que en aquel momento atravesaba días de mucha sensibilidad por la distancia y que una conversación sobre maternidad que mantuvo con Andrea la llevó a quebrarse emocionalmente.

Sin embargo, una vez fuera de la casa, Sol aseguró que ya no interpreta aquel acercamiento de la misma manera.

Qué dijo Sol Abraham sobre Andrea del Boca

El tema surgió cuando durante la entrevista recordaron el momento en el que Andrea se acercó a Sol para conversar sobre la maternidad.

Abraham explicó que por entonces extrañaba profundamente a su hija y que cualquier referencia al tema la afectaba especialmente.

“Yo vi una mamá hablando con otra mamá”, recordó sobre la forma en la que inicialmente interpretó el acercamiento.

Fue entonces cuando Santiago del Moro le preguntó directamente si creía que Andrea había buscado deliberadamente generar esa reacción.

Según informó PrimiciasYa, Sol respondió afirmativamente y lanzó una fuerte acusación: “Lo planeó en una cámara”. Además, aseguró que existiría un video en el que la actriz habría anticipado su intención de afectarla psicológicamente.

La afirmación corresponde a la interpretación de Abraham sobre lo sucedido. Andrea del Boca no respondió públicamente a esta nueva acusación en las fuentes consultadas.

Una relación marcada por fuertes enfrentamientos dentro de Gran Hermano

La disputa entre ambas fue uno de los conflictos recurrentes de esta edición de Gran Hermano y no se limitó al episodio mencionado por Sol.

En marzo protagonizaron una fuerte discusión que comenzó por cuestiones vinculadas con la convivencia y terminó con reproches personales. En aquella oportunidad, Abraham cuestionó la carrera de Del Boca y la actriz respondió defendiendo sus 57 años de trayectoria artística.

Meses después, el enfrentamiento tuvo otro capítulo cuando Andrea acusó a Sol de haber traspasado los límites del juego y de haber involucrado cuestiones relacionadas con su salud y su familia.

La relación entre ambas quedó así prácticamente quebrada durante la competencia.

Sol Abraham habló de su estrategia después de ganar Gran Hermano

Más allá de su enfrentamiento con Andrea, la flamante campeona también hizo un balance de los más de cinco meses que pasó dentro de la casa.

Sol sostuvo que su comportamiento formó parte de una estrategia de juego y diferenció sus conflictos dentro del reality de sus relaciones personales fuera del programa. “No fui un personaje, fui una jugadora”, resumió durante su entrevista posterior a la final.

Abraham consiguió el primer puesto luego de enfrentarse a Yipio en la definición, cerrando una temporada que comenzó en febrero y estuvo atravesada por alianzas, eliminaciones, regresos y numerosos enfrentamientos.

Ahora, ya fuera de la casa y con el título en sus manos, la ganadora volvió a poner bajo la lupa uno de los conflictos más fuertes de su paso por el programa.