Murió el hombre que había sido baleado en la cabeza en Roca: aún no hay detenidos por el ataque

Luego de pasar una semana internado en estado crítico, se confirmó este 17 de septiembre la muerte del hombre de 29 años que había sido baleado durante un ataque ocurrido el pasado 10 de septiembre en el barrio Tiro Federal de Roca.

Desde el área de Comunicación del Ministerio Público Fiscal informaron a Diario RÍO NEGRO que el hecho se encuentra en plena investigación y que, si bien ya se concretaron diversas medidas en la zona, por el momento no hay personas detenidas.

Murió tras recibir un disparo en la cabeza: lo que se sabe del brutal ataque en Roca

Fuentes oficiales del hospital Francisco López Lima detallaron que el joven murió esta madrugada tras permanecer una semana en terapia intensiva. Su situación desde el principio era grave ya que presentaba una «lesión cerebral irreversible».

Constatada la muerte, el Ministerio Público Fiscal continuará la investigación bajo la carátula de homicidio con el objetivo de identificar al o a los atacantes. Según se informó, la Policía de Río Negro ya concretó varios procedimientos relacionados con el hecho registrado en las inmediaciones de las calles Don Bosco y Colón.

De acuerdo con los datos aportados y recabados hasta el momento, el crimen ocurrió pasadas las 00:30 del 10 de septiembre. En ese sector hallaron al hombre con signos vitales, pero con una herida de bala en la cabeza.

Esa misma noche, con unos pocos minutos de diferencia, se registró un hecho similar en una vivienda de Rivadavia al 4300 donde un joven de 19 años murió en el acto. Aunque en un principio se especuló con un vínculo entre ambos episodios, desde la Fiscalía aclararon que se trata de casos distintos y que por este último ya hay un adolescente detenido.