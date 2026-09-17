Muffins de pavlova: una versión individual del clásico postre
Una receta que combina la textura crocante del merengue con un interior suave y cremoso, acompañada por frutas frescas. Una alternativa sencilla para preparar porciones individuales.
La pavlova es uno de esos postres que se destacan por el contraste de texturas: un merengue que queda ligeramente crocante por fuera y suave en su interior, acompañado tradicionalmente con crema y frutas frescas.
En esta propuesta, el clásico postre toma una forma diferente y se presenta como pequeños muffins de pavlova. Son ideales para servir de manera individual y también permiten variar la cobertura según las frutas disponibles.
Ingredientes
Para el merengue:
- 4 claras de huevo
- 200 g de azúcar
- 1 cucharadita de fécula de maíz
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de jugo de limón
Para la cobertura:
- 200 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de azúcar impalpable
- Frutillas, arándanos, frambuesas o las frutas que prefieras
- Hojas de menta, opcional
Paso a paso
- Preparar el merengue. Batir las claras hasta que comiencen a formar espuma. Incorporar el azúcar de a poco y continuar batiendo hasta obtener un merengue firme, brillante y que forme picos.
- Agregar los últimos ingredientes. Incorporar la fécula de maíz, la esencia de vainilla y el jugo de limón con movimientos suaves para no perder el aire del batido.
- Formar los muffins. Colocar pirotines en un molde para muffins y distribuir el merengue formando pequeñas porciones. Se puede hacer un hueco en el centro para colocar luego la crema y las frutas.
- Cocinar. Llevar a un horno precalentado a temperatura baja, aproximadamente 110 °C, durante 60 a 75 minutos. El merengue debe quedar seco por fuera, pero conservar una textura más suave en el centro.
- Dejar enfriar. Apagar el horno y dejar los merengues dentro con la puerta entreabierta hasta que se enfríen por completo. Esto ayuda a evitar cambios bruscos de temperatura que pueden hacer que se quiebren.
- Preparar la crema. Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una crema firme.
- Armar. Una vez fríos, colocar una cucharada de crema sobre cada muffin de merengue y terminar con frutas frescas.
Un postre para variar
La cobertura puede adaptarse según la temporada. Frutillas, frutos rojos, duraznos, kiwi o mango son algunas opciones para combinar con la crema y aportar frescura al merengue.
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