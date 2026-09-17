Muffins de pavlova: una versión individual del clásico postre

La pavlova es uno de esos postres que se destacan por el contraste de texturas: un merengue que queda ligeramente crocante por fuera y suave en su interior, acompañado tradicionalmente con crema y frutas frescas.

En esta propuesta, el clásico postre toma una forma diferente y se presenta como pequeños muffins de pavlova. Son ideales para servir de manera individual y también permiten variar la cobertura según las frutas disponibles.

Ingredientes

Para el merengue:

4 claras de huevo

200 g de azúcar

1 cucharadita de fécula de maíz

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de jugo de limón

Para la cobertura:

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de azúcar impalpable

Frutillas, arándanos, frambuesas o las frutas que prefieras

Hojas de menta, opcional

Paso a paso

Preparar el merengue. Batir las claras hasta que comiencen a formar espuma. Incorporar el azúcar de a poco y continuar batiendo hasta obtener un merengue firme, brillante y que forme picos. Agregar los últimos ingredientes. Incorporar la fécula de maíz, la esencia de vainilla y el jugo de limón con movimientos suaves para no perder el aire del batido. Formar los muffins. Colocar pirotines en un molde para muffins y distribuir el merengue formando pequeñas porciones. Se puede hacer un hueco en el centro para colocar luego la crema y las frutas. Cocinar. Llevar a un horno precalentado a temperatura baja, aproximadamente 110 °C, durante 60 a 75 minutos. El merengue debe quedar seco por fuera, pero conservar una textura más suave en el centro. Dejar enfriar. Apagar el horno y dejar los merengues dentro con la puerta entreabierta hasta que se enfríen por completo. Esto ayuda a evitar cambios bruscos de temperatura que pueden hacer que se quiebren. Preparar la crema. Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una crema firme. Armar. Una vez fríos, colocar una cucharada de crema sobre cada muffin de merengue y terminar con frutas frescas.

Un postre para variar

La cobertura puede adaptarse según la temporada. Frutillas, frutos rojos, duraznos, kiwi o mango son algunas opciones para combinar con la crema y aportar frescura al merengue.