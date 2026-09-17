J Balvin y Valentina Ferrer se separaron tras estar casi una década juntos

La modelo argentina confirmó el final de su relación con el cantante colombiano después de una década juntos y un hijo en común. La noticia se conoció en medio de versiones de una supuesta infidelidad, sobre las que ninguno de los dos se pronunció públicamente.

La relación entre J Balvin y Valentina Ferrer llegó a su fin después de diez años juntos. La modelo cordobesa confirmó la separación a través de sus redes sociales, donde publicó un comunicado en el que aseguró que la decisión fue tomada “desde el amor y el respeto”.

La noticia puso fin a las especulaciones que habían comenzado a circular alrededor de la pareja durante los últimos días. Según informó Agencia Noticias Argentinas, el anuncio se produjo poco después de que surgieran versiones sobre una supuesta infidelidad del músico e incluso sobre una presunta relación paralela durante el embarazo de Ferrer.

Hasta el momento, J Balvin no realizó declaraciones públicas sobre la separación.

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin

Fue la propia modelo quien decidió comunicar la noticia y explicar, sin entrar en detalles sobre las causas, que ambos comenzarán una nueva etapa por separado.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, hemos decidido tomar caminos separados”, expresó Ferrer.

Además, aclaró que se trató de una determinación tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.

La expareja tiene un hijo, Río, nacido en junio de 2021, y Ferrer dejó en claro que continuará siendo el centro de sus prioridades.

“Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló.

En el cierre del comunicado, la argentina pidió preservar la intimidad de la familia durante este momento: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Los rumores que aparecieron antes de la separación

La confirmación llegó en medio de versiones que involucraron a Melanie Pavola, quien aseguró públicamente haber mantenido un vínculo con J Balvin cuando Valentina Ferrer estaba embarazada.

De acuerdo con el relato de Pavola, ella misma habría contactado posteriormente a Ferrer para contarle lo ocurrido.

Sin embargo, ni J Balvin ni Valentina Ferrer confirmaron esas afirmaciones, por lo que las versiones sobre una presunta infidelidad no pueden establecerse como la causa de la ruptura.

En su comunicado, Ferrer tampoco hizo referencia a terceros ni explicó los motivos concretos que llevaron a la pareja a separarse.

Cómo comenzó la historia de amor de J Balvin y Valentina Ferrer

La historia entre el artista colombiano y la modelo argentina comenzó hace aproximadamente una década.

Se conocieron durante la grabación del videoclip de “Sigo extrañándote”, lanzado en 2016 y en el que Ferrer participó interpretando a la pareja del cantante.

El vínculo inicialmente se mantuvo alejado de la exposición y recién en 2018 hicieron pública su relación.

Tres años después atravesaron uno de los momentos más importantes de su historia juntos: en junio de 2021 nació Río, su primer hijo.

Durante todos estos años, Balvin y Ferrer eligieron mantener buena parte de su intimidad fuera de las redes sociales. Si bien aparecían juntos en eventos y ocasionalmente compartían imágenes familiares, evitaron exponer de manera permanente su vida privada.

Ahora, después de una década de relación, ambos comienzan caminos separados y, según remarcó Ferrer, concentrados en continuar acompañando juntos a su hijo.