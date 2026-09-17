Elecciones 2027: Unidad Popular se reúne el viernes en Neuquén

Víctor De Gennaro en Neuquén participó de varios actos y el viernes estará en la Feria del Libro (foto Florencia Salto)

El dirigente nacional Víctor De Gennaro se reunirá con la militancia de Unidad Popular en Neuquén, con vistas al año electoral que comenzará en pocos meses. «Vamos a discutir cómo UP se prepara para participar activamente de toda las elecciones que va a haber en los municipios y en la provincia», dijo De Gennaro. El diputado nacional de mandato cumplido dará un charla sobre genocidio el viernes en la Feria Internacional del Libro de Neuquén.

Fundador de la CTA, De Gennaro actualmente es concejal por el partido de Lanús y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires. El martes participó de la colocación de los nombres de los estudiantes desaparecidos de Neuquén en la vereda del colegio San Martín (son egresados de ese establecimiento) y el viernes a las 18, dará una conferencia en la XXIII Feria Internacional del Libro que organizó la municipalidad de Neuquén.

«Creemos que hay que recuperar la capacidad de hacer política; la prioridad de nuestro pueblo es sobrevivir, al hambre, a llegar a fin de mes, a tratar de tener acceso mínimo a poder planificar una vida futura, cosa hoy se desalienta», dijo De Gennaro.

Indicó que con la convicción de que «hay que abrirse» sin «tener miedo a la participación de l gente», se aprovechará su visita para llevar a cabo un plenario donde discutirán «cómo la UP se prepara para participar activamente» en el cronograma electoral de municipios y la gobernación.

«Es prioridad la recuperación de la política como un instrumento de transformación, no para enriquecimiento de los funcionarios, no para la entrega del país, sino para resolver los problemas de la gente», insistió. «En un montón de ciudades se se están motorizando alternativas políticas diferentes», dijo.

De Gennaro estará el viernes a las 18 en el auditorio «María Elena Walsh» de la Feria del Libro con una charla en la que abordará el genocidio, vinculado a la historia de la Argentina y los 50 años del golpe cívico militar, que es parte de uno de los ejes de la convocatoria librera. La organización del evento fue del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados de ATE Neuquén.