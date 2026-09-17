YPF y Fundación Laureus impulsan el deporte comunitario en Río Negro

YPF y la Fundación Laureus Argentina, en coordinación con los municipios de Sierra Grande y San Antonio Oeste, dictaron capacitaciones sobre deporte e inclusión social dirigidas a entrenadores, docentes y dirigentes de la región.

Las jornadas se realizaron el 15 y 16 de septiembre como parte del programa de deporte del Plan Estratégico de Inversión Social de YPF, una iniciativa que busca afianzar hábitos saludables y acompañar a las organizaciones comunitarias.

El histórico capitán de Los Pumas y presidente de la Fundación Laureus Argentina, Hugo Porta, lideró la charla “Importancia del deporte para la comunidad”, centrándose en el valor formativo de las disciplinas deportivas y el trabajo en equipo.

Además, los equipos técnicos de la fundación dictaron el taller “Deporte para el desarrollo”, enfocado en herramientas para abordar las problemáticas juveniles y utilizar la actividad física como motor de inclusión en los barrios.

El programa tendrá continuidad en octubre con una jornada técnica centrada en la Ley de Patrocinio de la Provincia de Río Negro, con la que se buscará acercar herramientas de gestión y financiamiento a las entidades del ecosistema deportivo local.