Tarta 100% megachocolatosa en versión totalmente vegetal

Lista de Ingredientes PARA LA BASE: -- harina de avena: 300 gr cacao amargo: 55 gr azúcar de coco o rubia o mascabo: 85 gr aceite de coco: 140 gr PARA EL RELLENO: -- bebida vegetal de avena: 170 gr canela en rama: c/n cardamomo: c/n piel de naranja: c/n miel de maple o agave: 2 cdas. chocolate amargo (sin lácteos): 250 gr sal: 1 pizca

Preparación

Arrancamos con la base: Derretir el aceite de coco con el azúcar hasta disolver, mezclar con la harina de avena y el cacao amargo hasta formar una masa. Volcar sobre una tartera desmontable y presionar realizando base y bordes. Reservar en frío. Cocinar a 170° C por 10 minutos.

Para el relleno: En una olla colocar la bebida vegetal de avena e infusionar con una rama de canela, semillas de cardamomo, piel de naranja y miel. Calentar, apagar el fuego y dejar reposar 30 minutos. Volver a calentar y colar la bebida vegetal infusionada sobre un bol sobre el chocolate picado. Añadir una pizca de sal e integrar los ingredientes.

Para realizar el armado, sobre la base de la tarta colocar la preparación de chocolate y enfriar hasta que tome consistencia.