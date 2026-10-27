Tarta 100% megachocolatosa en versión totalmente vegetal
Para los amantes del chocolate, que además cuidan su alimentación, esta es la receta que buscaban. La sugerencia es de @chantalabad.
Tarta 100% megachocolatosa en versión totalmente vegetal
Para los amantes del chocolate, que además cuidan su alimentación, esta es la receta que buscaban. La sugerencia es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
PARA LA BASE: --
harina de avena: 300 gr
cacao amargo: 55 gr
azúcar de coco o rubia o mascabo: 85 gr
aceite de coco: 140 gr
PARA EL RELLENO: --
bebida vegetal de avena: 170 gr
canela en rama: c/n
cardamomo: c/n
piel de naranja: c/n
miel de maple o agave: 2 cdas.
chocolate amargo (sin lácteos): 250 gr
sal: 1 pizca
Preparación
Arrancamos con la base: Derretir el aceite de coco con el azúcar hasta disolver, mezclar con la harina de avena y el cacao amargo hasta formar una masa. Volcar sobre una tartera desmontable y presionar realizando base y bordes. Reservar en frío. Cocinar a 170° C por 10 minutos.
Para el relleno: En una olla colocar la bebida vegetal de avena e infusionar con una rama de canela, semillas de cardamomo, piel de naranja y miel. Calentar, apagar el fuego y dejar reposar 30 minutos. Volver a calentar y colar la bebida vegetal infusionada sobre un bol sobre el chocolate picado. Añadir una pizca de sal e integrar los ingredientes.
Para realizar el armado, sobre la base de la tarta colocar la preparación de chocolate y enfriar hasta que tome consistencia.
Comentarios