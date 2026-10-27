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30 min cronometro
Yo Como

Tarta 100% megachocolatosa en versión totalmente vegetal

Para los amantes del chocolate, que además cuidan su alimentación, esta es la receta que buscaban. La sugerencia es de @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Tarta 100% megachocolatosa en versión totalmente vegetal

Para los amantes del chocolate, que además cuidan su alimentación, esta es la receta que buscaban. La sugerencia es de @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA BASE: --

harina de avena: 300 gr

cacao amargo: 55 gr

azúcar de coco o rubia o mascabo: 85 gr

aceite de coco: 140 gr

PARA EL RELLENO: --

bebida vegetal de avena: 170 gr

canela en rama: c/n

cardamomo: c/n

piel de naranja: c/n

miel de maple o agave: 2 cdas.

chocolate amargo (sin lácteos): 250 gr

sal: 1 pizca

Preparación

Arrancamos con la base: Derretir el aceite de coco con el azúcar hasta disolver, mezclar con la harina de avena y el cacao amargo hasta formar una masa. Volcar sobre una tartera desmontable y presionar realizando base y bordes. Reservar en frío. Cocinar a 170° C por 10 minutos.

Para el relleno: En una olla colocar la bebida vegetal de avena e infusionar con una rama de canela, semillas de cardamomo, piel de naranja y miel. Calentar, apagar el fuego y dejar reposar 30 minutos. Volver a calentar y colar la bebida vegetal infusionada sobre un bol sobre el chocolate picado. Añadir una pizca de sal e integrar los ingredientes.

Para realizar el armado, sobre la base de la tarta colocar la preparación de chocolate y enfriar hasta que tome consistencia.


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