Tarta de merluza: receta fácil, rendidora, con masa crocante y relleno jugoso

Lista de Ingredientes filet de merluza: 1 kg cebolla: 1 ajo: 1 diente tomates sin piel: 400 gr aceite de oliva: 2 cdas. albahaca: c/n sal y pimienta: a gusto sémola, polenta o pan rallado: c/n masa para tarta: 2 huevo para pintar: 1

Preparación

Colocar aceite de oliva en una olla a fuego medio. Añadir la cebolla cortada en tiras (pluma o juliana), el diente de ajo entero, sal y pimienta a gusto. Cocinar 5 minutos o hasta que la cebolla se vuelva transparente.

Añadir los tomates y cocinar unos 5 minutos. Finalmente añadir unas hojas de albahaca cortadas y dejar cocinar tapado a fuego bajo durante unos 20 minutos. Retirar del fuego y dejar enfriar.

En una fuente para horno, colocar una buena cantidad de sémola (pan rallado o polenta) sobre toda la base esto ayuda a que la tarta quede más crocante y absorbe los líquidos de la cocción. Colocar una de las masas rociar más sémola por encima. Poner los filets de merluza sobre la masa, colocarlos sin que lleguen al borde. Si hace falta, cortarlos para que entren.

Cubrir el pescado con la salsa por completo. Colocar la otra masa de tarta por encima y unir los bordes haciendo presión con los dedos, luego hacer un repulgue y pinchar toda la superficie con un tenedor.

Batir un huevo y pincelar toda la tarta.

Hornear a temperatura media (180º C) durante 30 minutos o hasta que dore. Retirar la tarta del horno, desmoldar y colocar sobre una rejilla. Dejar enfriar unos minutos antes de disfrutar, también se puede comer fría.