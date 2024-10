Tarta express de espárragos facilísima

Lista de Ingredientes harina (mitad 000 y mitad integral): 9 cdas. semillas mixtas activadas en agua: 2 cdas. aceite de maíz o girasol: 6 cdas. agua: 9 cdas. sal: 1 pizca PARA EL RELLENO: cebolla morada: 1 cebolla de verdero: 2 o 3 ajo: 1 diente espárragos: 1 atado queso cremoso: a gusto queso rallado: a gusto

Preparación

Primero vamos a precalentar el horno a 200° C. Luego vamos a mezclar los ingredientes para la masa. Una vez lista estirarla y cubrir una fuente (no la hagas muy alta porque no lleva tanto relleno).

En una sartén rehogar la cebolla morada, el verdeo y el ajo, todo picadito.

Volcar el relleno sobre la masa de tarta, poner queso cremoso, los espárragos crudos y sin cabito, un poco de queso rallado por arriba para que gratine. Llevar al horno por 45 minutos y listo ¡a disfrutar!

Adherido a los criterios de

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales