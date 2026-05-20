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Yo Como

Tarta finita de brócoli, jamón y queso: la receta más fácil que vas a encontrar

Una opción liviana y deliciosa para resolver cualquier comida. La sugerencia es de Ximena Saenz.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Tarta finita de brócoli, jamón y queso: la receta más fácil que vas a encontrar

Una opción liviana y deliciosa para resolver cualquier comida. La sugerencia es de Ximena Saenz.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

harina 0000: 300 gr

sal: 1 pizca

agua: 90 ml

aceite de oliva: 80 ml

semillas de sésamo (opcional): c/n

PARA EL RELLENO: --

brócoli: 1 planta

jamón cocido: 100 gr

queso cremoso: 200 gr

huevos: 4

crema de leche: 150 gr

leche: 150 gr

queso rallado: 50 gr

sal y pimienta: a gusto

Preparación


1. En un bol colocar la harina, semillas de sésamo y la sal. Hacer un hueco y agregar el agua y el aceite de oliva. Mezclar hasta formar una masa.

2. Estirar con palote lo más finito posible. Fonsar el molde y pinchar la base de la tarta. Llevar a un horno medio por 20 minutos hasta que veamos la masa dorada. Para mí el secreto es que la masa esté bastante precocida, hasta estar doradita abajo. Con masa lista podés rellenar con lo que quieras.

3. Para el relleno, hervir el brócoli por dos minutos en agua con sal. Cortar el queso y jamón.

4. Mezclar los huevos, la leche y la crema en un bol. Condimentar con sal y pimienta.

5. Colocar el brócoli, el jamón y el queso sobre la base de tarta precocida y agregar el ligue. Cubrir con queso rallado. Cocinar en horno bajo para que el huevo coagule. Si se quiere gratinar los últimos minutos arriba a fuego más fuerte.


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