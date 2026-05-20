Junio 2026: ¿Cuándo se paga el aguinaldo para empleadas domésticas y cómo calcular el monto correcto?

Como cada cierre de semestre, ahora el calendario laboral de junio 2026 marca una fecha clave para el presupuesto de las familias y el personal de casas particulares: el pago de la primera cuota del aguinaldo para empleadas domésticas.

El aguinaldo para empleadas domésticas es un derecho que alcanza a todas las categorías del sector, desde quienes realizan tareas generales hasta supervisores, sin importar si cumplen jornadas completas o trabajan por horas.

Según la normativa vigente, el desembolso del aguinaldo para empleadas domésticas debe realizarse el 30 de junio 2026, aunque la ley otorga un margen técnico de cuatro días hábiles, extendiendo el plazo máximo hasta el 6 de julio.

En las provincias de Río Negro y Neuquén, el cálculo requiere una atención especial, ya que los incrementos acumulativos de mayo y junio, sumados al nuevo adicional por zona desfavorable del 31%, modifican la base de la «mejor remuneración mensual» que define el monto final a cobrar.

¿Cómo calcular el aguinaldo para empleadas domésticas en junio 2026?

La fórmula legal para determinar el aguinaldo para empleadas domésticas consiste en tomar el 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año (enero a junio). Al ser un período marcado por aumentos mensuales acumulativos (1,6% en mayo y 1,5% en junio), lo más probable es que el sueldo de junio 2026 sea la base para el cálculo del SAC.

Si la trabajadora no cumplió el semestre completo, el aguinaldo para empleadas domésticas se paga de forma proporcional. La fórmula es:

(Mejor sueldo / 12) x meses trabajados.

Es vital recordar que para este cálculo deben incluirse todos los conceptos remunerativos que figuran en el recibo de ARCA, tales como el básico, la antigüedad y los adicionales específicos de la categoría.

Impacto de la zona desfavorable y la antigüedad en el aguinaldo para empleadas domésticas

Para los empleadores de la Patagonia, el costo del aguinaldo para empleadas domésticas refleja la realidad económica regional. Al tomarse la «mejor remuneración», los adicionales obligatorios de nuestra zona juegan un papel determinante en el monto final.

Zona Desfavorable (31%): al ser un concepto remunerativo y habitual, el plus regional se suma al básico antes de dividirlo por dos. En junio 2026, con el básico de tareas generales en aproximadamente $441.729, el SAC en el sur será sensiblemente superior al del resto del país. Antigüedad (1%): este ítem, que se abona por cada año de servicio desde septiembre 2020, también integra la base de cálculo del aguinaldo para empleadas domésticas.

Mantener la relación laboral registrada en el portal de ARCA es el único camino para garantizar que el pago del SAC sea legal y deducible de impuestos.

Un aguinaldo para empleadas domésticas mal liquidado o abonado fuera de término no solo genera malestar en el vínculo, sino que expone al hogar a multas y reclamos ante un sistema judicial que, tras la reforma laboral de 2026, exige una trazabilidad electrónica absoluta de cada pago realizado al personal de casas particulares.