Tarta saludable de zapallo y ricota con masa de brócoli crujiente
@coco.carreno nos comparte una receta más que fácil de hacer, perfecta para una comida ligera.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA DE BRÓCOLI: --
flores de brócoli: 600 gr
harina de almendras o almendras a polvo: 90 gr
parmesano finamente rallado: 25 gr
huevos: 3
sal y pimienta: a gusto
PARA EL RELLENO: --
calabaza: 800 gr
aceite de oliva: 2 cdas.
huevos: 6
ricota fresca: 240 gr
hojas de salvia: 15
queso rallado: 150 gr
sal y pimienta: c/n
Preparación
Procesar el brócoli hasta que esté finamente picado. Transferir a un bol grande. Agregar harina de almendras, parmesano, huevos, sal y pimienta. Mezclar bien para combinar.
Precalentar el horno a 200° C. Preparar 2 moldes de tarta de 22 x 3 cm, con papel manteca o antiadherente. Aparte, para la calabaza cortada en cubos, forrar una bandeja grande para horno con papel antiadherente o papel manteca.
Dividir la masa por la mitad y presionar uniformemente sobre las bases y los lados de ambas tarteras. Colocar la calabaza en la bandeja para horno, rociar con 1 cucharada de aceite y condimentar con sal y pimienta.
Hornear las masas de tarta y la calabaza durante 20 minutos o hasta que estén doradas. Colocar huevos, ricota, sal y pimienta en un bol grande y mezclar. Agregar la salvia y la cucharada de aceite restante en un bol pequeño y reservar.
Dividir la calabaza asada entre las 2 tartas. Cubrir con la mezcla de huevo y espolvorear con la ricota y la salvia. Hornear por otros 25-30 minutos o hasta que estén doradas y el huevo esté firme. Dejar que las tartas se enfríen por 5 minutos en los moldes antes de levantarlas y cortarlas para servir.
Tips
- Es mejor no agregar el tallo de brócoli a esta masa, puede hacer que la masa resulte acuosa.
- Para agregar un sabor ahumado a las tartas, cocinar 4 fetas de panceta ahumada cortadas y picadas en una sartén hasta que estén doradas. Espolvorear la panceta en las tartas con la calabaza.
- Si no tenés harina de almendras, podés reemplazar por cualquier otro fruto seco molido como maní o nuez o de puré de papas en escamas.
