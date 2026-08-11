Tentate con estas chuletas de cerdo con clavo de olor, manzanas y cebollas
Una receta de fácil elaboración y con pocos ingredientes. Un plato que merece una oportunidad. Probalo.
Tentate con estas chuletas de cerdo con clavo de olor, manzanas y cebollas
Una receta de fácil elaboración y con pocos ingredientes. Un plato que merece una oportunidad. Probalo.
Lista de Ingredientes
carré de cerdo: ½ unidad
manzanas: 2
cebollas: 2
clavo de olor: a gusto
aceite de oliva: c/n
sal y pimienta: a gusto
caldo de carne: 100 cc
romero: 2 ramitas
Preparación
Picar el romero, incorporar aceite de oliva y reservar. En una sartén bien caliente sellar el carré hasta que quede bien dorado y pasarlo a una fuente para horno. Colocar encima un poco del aceite de romero. Pinchar las manzanas y las cebollas con clavos de olor y agregarlos a la fuente con el carré.
Cocinar en el horno a 180° C de media hora a 40 minutos. Cada 20 minutos vuelva a pintar el carré con el aceite de romero. Retirar y reservar. Desechar la grasa de la fuente y levantar el fondo de la cocción con el caldo. Servir en una fuente el carré salseado, acompañado de las manzanas y las cebollas.
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