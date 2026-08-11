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40 min cronometro
Yo Como

Tentate con estas chuletas de cerdo con clavo de olor, manzanas y cebollas

Una receta de fácil elaboración y con pocos ingredientes. Un plato que merece una oportunidad. Probalo.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
40 min cronometro
Yo Como

Tentate con estas chuletas de cerdo con clavo de olor, manzanas y cebollas

Una receta de fácil elaboración y con pocos ingredientes. Un plato que merece una oportunidad. Probalo.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

carré de cerdo: ½ unidad

manzanas: 2

cebollas: 2

clavo de olor: a gusto

aceite de oliva: c/n

sal y pimienta: a gusto

caldo de carne: 100 cc

romero: 2 ramitas

Preparación

Picar el romero, incorporar aceite de oliva y reservar. En una sartén bien caliente sellar el carré hasta que quede bien dorado y pasarlo a una fuente para horno. Colocar encima un poco del aceite de romero. Pinchar las manzanas y las cebollas con clavos de olor y agregarlos a la fuente con el carré.

Cocinar en el horno a 180° C de media hora a 40 minutos. Cada 20 minutos vuelva a pintar el carré con el aceite de romero. Retirar y reservar. Desechar la grasa de la fuente y levantar el fondo de la cocción con el caldo. Servir en una fuente el carré salseado, acompañado de las manzanas y las cebollas.


Temas

Alimentación

comidas caseras

Cómo hacer

Gastronomía

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