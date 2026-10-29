Tiramisú sin huevo, una versión facilísima para poner en práctica
Un postre italiano reversionado que tiene muchos fanáticos. La sugerencia es de @cuk_it.
Tiramisú sin huevo, una versión facilísima para poner en práctica
Un postre italiano reversionado que tiene muchos fanáticos. La sugerencia es de @cuk_it.
Lista de Ingredientes
café espresso: 3 tazas
crema para batir: 200 ml
queso mascarpone: 400 gr
azúcar: 100 gr
vainillas: 20 unidades
chocolate amargo: 25 gr
Preparación
Vamos a preparar 3 tazas de café espresso y las colocamos en un bol o plato hondo. Reservar.
En otro bol colocar la crema junto con el azúcar y batir hasta montar. Al levantar con una espátula debe mantener su forma. Añadir el queso mascarpone y batir nuevamente para incorporar. Reservar.
Disponer una fuente (24x18x6 cm) y cubrir la base con una capa de crema. Tomar las vainillas y humedecerlas en café, apenas sumergirlas para evitar que se ablanden de más o absorban mucho café.
Colocarlas sobre la crema, acomodarlas una al lado de la otra sin superponer, si hace falta romperlas para que ocupen toda la base manteniendo el orden. Repetir con otra capa de crema, vainillas y terminamos con crema por encima.
En este momento el tiramisú está listo, ahora sólo falta llevarlo al frío para que tome consistencia y los sabores se intensifiquen. Lo ideal es prepararlo de un día para otro, pero para los más impacientes con unas 8 horas puede alcanzar. Retirar del frío y decorar con chocolate amargo rallado en toda la superficie.
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