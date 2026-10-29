Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén: cuándo salen las entradas y cómo funcionan las «pulseras digitales»

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 ya tiene fecha de largada para la venta de tickets y suma una renovación clave en la experiencia del público. A partir del viernes 6 de noviembre, los asistentes podrán adquirir sus entradas, que este año tendrán formato de pulseras digitales y se convertirán en el único medio de pago habilitado dentro del predio de la Isla 132.

La medida busca agilizar el tránsito en las barras y puestos de gastronomía. El mecanismo replica el modelo de grandes festivales nacionales como el Cosquín Rock, que comparte productora con la Confluencia, mediante tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia).

Cómo funcionarán las pulseras digitales en el predio de la Fiesta de la Confluencia 2027

El sistema elimina el uso de dinero en efectivo y tarjetas físicas durante el evento. Cada pulsera cuenta con un chip interno que se vincula a la entrada y a una cuenta digital personal. Si se replica el modelo del Cosquín Rock, estos son los puntos a tener en cuenta:

Carga de saldo previa: los asistentes podrán ingresar dinero a su cuenta de manera anticipada a través de la página web oficial de la Fiesta de la Confluencia.



los asistentes podrán ingresar dinero a su cuenta de manera anticipada a través de la página web oficial de la Fiesta de la Confluencia. Puntos de recarga presenciales: durante las cuatro jornadas, la organización dispondrá tótems y puestos físicos dentro de la Isla 132 para sumar saldo con efectivo, tarjeta de débito, crédito o Mercado Pago.



durante las cuatro jornadas, la organización dispondrá tótems y puestos físicos dentro de la Isla 132 para sumar saldo con efectivo, tarjeta de débito, crédito o Mercado Pago. Pago al instante: para comprar comida, bebida o merchandising, solo habrá que acercar la pulsera a los lectores (sistema tap) en los food trucks y barras. El monto se descuenta en el acto.



para comprar comida, bebida o merchandising, solo habrá que acercar la pulsera a los lectores (sistema tap) en los food trucks y barras. El monto se descuenta en el acto. Devolución del saldo sobrante: en caso de no utilizar la totalidad del dinero cargado, la organización habilitará un trámite web posterior al festival para solicitar el reintegro a la cuenta bancaria o billetera virtual.

Día por día: la grilla confirmada en la Isla 132 para la Fiesta de la Confluencia 2027

El lanzamiento oficial realizado en el Alto Comahue Shopping terminó con el misterio sobre los artistas que pisarán el escenario principal entre el 18 y el 21 de febrero.

Día 1 – Miércoles 18 de febrero

Q’ Lokura

LBC y Quevedo

Un Poco de Ruido

Ke Personajes

Día 2 – Jueves 19 de febrero

María Becerra

Paulo Londra

Silvestre y la Naranja

Usted Señalemelo

Día 3 – Viernes 20 de febrero

Ciro y los Persas

Divididos

Las Pastillas del Abuelo

El Plan de la Mariposa

Día 4 – Sábado 21 de febrero