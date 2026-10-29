Marchas por Nancy Godoy en Neuquén y Bariloche este jueves: dónde serán las movilizaciones y a qué hora

El femicidio de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años encontrada sin vida en Corrientes, generó convocatorias a marchas en distintos puntos del país. En Neuquén y Bariloche habrá movilizaciones este jueves para exigir justicia por la maestra.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) también convocó a una jornada nacional de duelo, paro y movilizaciones. La medida incluye actividades en distintas provincias para reclamar el esclarecimiento del crimen y mejores condiciones de protección para quienes trabajan en escuelas rurales.

Marchas en Neuquén y Bariloche por el femicidio de Nancy Godoy

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) adhirió a las movilizaciones y convocó a concentrarse en Neuquén y Bariloche. En la primera localidad, la convocatoria será junto a ATEN.

En Neuquén capital, la concentración está prevista para las 12 en la EPET 8, ubicada en Perticone y avenida Olascoaga. En Bariloche, la convocatoria también será a las 12, en las escalinatas de Moreno del Hospital Zonal.

Desde ADUNC difundieron el reclamo bajo la consigna «Ni una docente menos«, en adhesión a la jornada nacional impulsada por CTERA.

CTERA convocó a un paro nacional y movilizaciones por Nancy Godoy

La CTERA anunció para este jueves una jornada nacional de duelo con paro nacional, movilizaciones y acciones públicas. La convocatoria incluye radios abiertas, conferencias de prensa y actos organizados por sindicatos y comunidades educativas de todo el país.

En su comunicado, la entidad expresó su dolor por la muerte de Godoy, quien se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. La docente estaba desaparecida desde el 7 de octubre.

El cuerpo fue encontrado este miércoles luego de varios días de rastrillaje en Corrientes.

La organización sindical reclamó una investigación que permita esclarecer el caso y determinar las responsabilidades. “Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia”, sostuvo CTERA.

Además, apuntó a las condiciones en las que la docente desarrollaba sus tareas y reclamó responsabilidades a las autoridades provinciales y nacionales. “Asimismo, reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente”.

Conmoción en Corrientes por el crimen de Nancy Godoy

El cuerpo de Nancy Estela Godoy, de 52 años, fue encontrado el miércoles en un potrero del paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina. Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, dos policías lo localizaron durante un rastrillaje a caballo en una zona de difícil acceso.

El lugar está ubicado a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N.º 626, donde trabajaba la docente. El cuerpo estaba semisumergido y el sector no había sido inspeccionado anteriormente.

La investigación cuenta con cinco detenidos. Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados por femicidio; Rosa Leguizamón fue sindicada por homicidio simple y Ezequiel Bordón quedó imputado por falso testimonio.

Antes de desaparecer, Godoy había denunciado por escrito las malas condiciones edilicias de la escuela rural. En un documento fechado el 15 de agosto, describió el establecimiento como “totalmente abandonada” y advirtió sobre la falta de agua potable, la suciedad y la presencia de insectos.