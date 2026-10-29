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Justicia

Dos hombres asaltaron a un adolescente con golpes y un destornillador en Cipolletti: estarán detenidos un mes

Dos hombres fueron imputados por un asalto ocurrido el 27 de octubre en Cipolletti. Según la Fiscalía, golpearon a un adolescente, le robaron $20.000 y amenazaron a un comerciante que intentó ayudarlo. La Justicia ordenó un mes de prisión preventiva.

Redacción

Por Redacción

Las cámaras de seguridad y el trabajo policial permitieron localizar a los sospechosos tras la denuncia.

Las cámaras de seguridad y el trabajo policial permitieron localizar a los sospechosos tras la denuncia.

Dos hombres quedaron en prisión preventiva por un mes, acusados de golpear y asaltar a un adolescente en la vía pública de Cipolletti y amenazar a un vecino que intentó auxiliarlo. Según la investigación, los sospechosos le robaron $20.000 a la víctima y utilizaron un destornillador para amedrentarla.

El hecho ocurrió el martes 27 de octubre, cerca de las 7.30, frente a un comercio ubicado en la intersección de Bolivia y La Esmeralda. La jueza de Garantías Sonia Martín formuló los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses.

Cómo fue el asalto al adolescente

La fiscal adjunta Laura Olea relató que los dos imputados interceptaron al adolescente y lo agredieron con golpes de puño y patadas. De acuerdo con la acusación, también utilizaron un destornillador para intimidarlo y le sustrajeron un billete de $20.000.

Un comerciante que abría su local frente al lugar observó la secuencia y corrió a ayudar al joven. En ese momento, los agresores habrían amenazado con seguir golpeando al adolescente y le advirtieron al vecino que romperían los vidrios de su negocio. Después escaparon.

Tras una alerta al sistema de emergencias y un operativo cerrojo, efectivos policiales interceptaron y detuvieron a los sospechosos en las inmediaciones de Colombia y Don Bosco.

Las pruebas y los cargos formulados

La Fiscalía imputó a ambos hombres por robo agravado por el uso de arma impropia y amenazas, en concurso real y en calidad de coautores.

Entre las pruebas incorporadas figuran las actuaciones de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco, las denuncias de la madre del adolescente y del vecino, el certificado médico que constató las lesiones y las imágenes de las cámaras de seguridad del 911. También se incluyó un informe de Criminalística sobre el secuestro de las prendas de vestir y el destornillador.

Por qué deberán permanecer detenidos

La fiscalía pidió la prisión preventiva por los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Olea argumentó que los acusados no tienen arraigo en la zona: uno es oriundo de Buenos Aires y el otro, de Chubut.

El defensor oficial Rodrigo Martínez no cuestionó la formulación de cargos, pero sostuvo que trabaja en una teoría del caso diferente y se opuso a la prisión preventiva. Consideró que las circunstancias del hecho no están claras y propuso pautas de conducta como alternativa.

Tras escuchar a las partes, la jueza Martín dispuso que ambos permanezcan detenidos durante un mes mientras avanza la investigación.


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Dos hombres quedaron en prisión preventiva por un mes, acusados de golpear y asaltar a un adolescente en la vía pública de Cipolletti y amenazar a un vecino que intentó auxiliarlo. Según la investigación, los sospechosos le robaron $20.000 a la víctima y utilizaron un destornillador para amedrentarla.

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