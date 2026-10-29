Pavimentarán el acceso al cerro Chapelco en Neuquén: cuándo empieza la obra y qué plazos tendrá

El anuncio se realizó durante la apertura de sobres de la licitación para construir la nueva terminal de ómnibus de San Martín de los Andes. Foto: archivo.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció esta semana la pavimentación de la Ruta Provincial 19, la vía de acceso al cerro Chapelco en San Martín de los Andes.

Gonzalo Peralta, coordinador del ministerio de Infraestructura, adelantó a Diario RÍO NEGRO cuándo iniciará la obra, qué plazos tendrá y qué infraestructura se ejecutará.

Acceso al cerro Chapelco: cómo será la obra

El anuncio se realizó durante la apertura de sobres de la licitación para construir la nueva terminal de ómnibus de San Martín de los Andes. Según anticipó Figueroa, el proyecto estará a cargo íntegramente de la concesionaria.

«La idea es que la obra empiece inmediatamente en el verano para poder tener el asfalto lo más avanzado antes de la temporada de invierno, para que sea accesible. Y en la segunda ventana en el verano que viene poder terminar«, explicó Peralta.

Detalló que se ejecutarán 4,8 kilómetros de carpeta asfáltica desde la intersección con la Ruta Nacional 40 hasta el estacionamiento del cerro.

«La obra incluye toda la carpeta asfáltica, y queremos hacer también una bicisenda, un camino peatonal y también algunos miradores«, precisó el funcionario.

Durante el anuncio, el gobernador recordó que “hicimos una licitación pública sin precedentes para la concesión del cerro”. Aseguró que la anterior concesión “se venía siempre prorrogando, y evidentemente desfinanciaba incluso a la provincia del Neuquén”.

“Si bien hay muchas cosas para mejorar, sin lugar a dudas, el concesionario ha realizado inversiones importantes en el cerro y va a seguir realizándolas”, afirmó.

Destacó también que a las iniciativas impulsadas por privados se suman las distintas obras viales proyectadas por la Provincia: “en la región sur estamos haciendo muchas rutas, estamos pavimentando la ruta que va a Lolog y la que va a Meliquina”.

También mencionó el inicio de las tareas para asfaltar la Ruta Provincial 48, que conecta con el paso internacional Hua Hum. «Este año vamos a pavimentar toda la ruta”, remarcó.