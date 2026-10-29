Río Negro aprobó el Corredor de los Cinco Grandes, pero hubo cruces por los límites del área protegida

La iniciativa establece tres categorías de manejo para compatibilizar la conservación con las actividades productivas. Foto: Marcelo Ochoa.

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves la creación del área natural protegida Corredor de los Cinco Grandes, una iniciativa del Gobierno provincial que busca preservar 273.300 hectáreas marinas y costeras del golfo San Matías y ordenar las actividades que se desarrollan en ese sector de la costa rionegrina.

El proyecto propone incorporar el área al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. El objetivo es proteger la biodiversidad marina y los procesos ecológicos, con especial atención a cinco grupos de especies: orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos.

La iniciativa establece tres categorías de manejo: Paisaje Protegido, Parque Provincial y Reserva de Uso Múltiple. El esquema busca compatibilizar la conservación ambiental con actividades como la pesca, el turismo y otros usos productivos, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el plan de manejo.

En la votación artículo por artículo, el tercero, que establece la delimitación del área, fue aprobado por mayoría, con 37 votos afirmativos y cinco negativos. El mismo resultado obtuvo el artículo octavo, referido a la participación y consulta con municipios costeros, pescadores artesanales, representantes del sector productivo, comunidades locales, instituciones académicas y organizaciones ambientales.

En tanto, los artículos cuarto al séptimo y el noveno y décimo fueron aprobados por unanimidad.

Odarda cuestionó los límites del área protegida

Durante el debate, la legisladora Magdalena Odarda cuestionó la delimitación propuesta y la falta de participación ciudadana en la elaboración de la iniciativa. Si bien reconoció que la creación de un área protegida representa un avance, planteó diferencias con el alcance territorial establecido en el proyecto.

La legisladora Magdalena Odarda. Foto: Marcelo Ochoa.

«El hecho de que se cree un área protegida es un avance, pero no vamos a votar el artículo primero, donde dice que el área solo abarca el nordeste de la provincia, el artículo tres respecto al límite, porque consideramos que el límite tiene que ser desde la desembocadura hasta Puerto Lobos, en el límite de Chubut, y además el artículo referido a la participación ciudadana, porque no ha existido», sostuvo.

Odarda también advirtió sobre la aplicación del principio precautorio en materia ambiental. «Uno de los principios más importantes es el principio de precaución y no se estaría aplicando«, afirmó.

López destacó los controles ambientales

Por su parte, el legislador Facundo López defendió la posibilidad de avanzar con el desarrollo energético sin dejar de lado la protección del ambiente. También destacó las inversiones destinadas a mejorar las tareas de fiscalización.

«Queremos hacer gas y petróleo cuidando el ambiente y nosotros queremos que los guardas ambientales tengan las mejores condiciones para poder cumplir con su trabajo», afirmó.

López señaló que se incorporaron camionetas, indumentaria y herramientas tecnológicas para fortalecer los controles. Además, mencionó dos sistemas informáticos que identificó como Ranger y SCAI, destinados a mejorar el seguimiento y la fiscalización de las actividades.

Cómo será el área protegida

El Corredor de los Cinco Grandes comprenderá una superficie aproximada de 273.300 hectáreas, desde la desembocadura del río Negro hasta sectores vinculados con las áreas naturales protegidas Punta Bermeja y Pozo Salado, Caleta de los Loros y Punta Mejillón. La delimitación contempla una proyección de hasta 12 millas náuticas mar adentro.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la administración, gestión, control y planificación del área. También deberá elaborar un plan de manejo que determine la zonificación, las actividades permitidas y las prohibidas, los mecanismos de monitoreo y los protocolos de fiscalización.

La ley no establece una prohibición general de la pesca. En cambio, contempla una categoría de Reserva de Uso Múltiple, en la que podrán compatibilizarse las actividades productivas y recreativas con los objetivos de conservación, según las condiciones que se definan en el plan de manejo.

La norma también prevé mecanismos permanentes de participación, consulta y diálogo con los municipios costeros, pescadores artesanales, sectores productivos, comunidades locales, instituciones académicas y organizaciones ambientales.

La Legislatura aprobó por unanimidad otros siete proyectos de ley

Durante la sesión, los legisladores también aprobaron por unanimidad siete proyectos de ley que habían recibido aprobación en primera vuelta y que fueron incluidos para su tratamiento en segunda vuelta.

Entre las iniciativas se encuentra la creación del Registro Provincial de Estudiantes Rionegrinos en otras Provincias ( Reproesrn), junto con un programa de apoyo integral para quienes cursan sus estudios fuera de Río Negro.

También se aprobó la declaración de Personalidad Destacada de la provincia para Oscar José Meilán, por su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y la modificación de la ley que regula el funcionamiento de instituciones públicas y privadas dedicadas a la práctica y enseñanza de actividades físicas y deportivas, en materia de seguridad de la infraestructura.

Otro proyecto instituye el 9 de octubre como Día Provincial de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer.

Además, se declaró Monumento Histórico Provincial a la Estación Ferroviaria Vicealmirante Eduardo O’Connor, incluidos el edificio principal, las antiguas viviendas y otros bienes del conjunto histórico.

La Cámara también aprobó modificaciones a la ley provincial de prevención, control y asistencia integral de las enfermedades de transmisión sexual y cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los artículos vinculados a su organización y funcionamiento.