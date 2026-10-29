En fotos, así es la búsqueda «sin descanso» de Raúl Moyano, el docente de la Patagonia desaparecido en Tucumán

Desde la Policía de Tucumán comunicaron que continúa «sin descanso» la búsqueda del docente Raúl Moyano. Compartieron fotos de las tareas de rastrillaje.

El hombre reside desde hace varios años en Bariloche y había viajado por motivos familiares. Su último contacto fue mientras ascendía el cerro Ñuñorco.

Búsqueda del docente Raúl Moyano: quiénes participan de los rastrillajes

Según comunicaron desde la policía provincial, de las tareas participan efectivos de Fuerzas Especiales C.E.R.O., Infantería, DOER, Bomberos Voluntarios de Monteros, Comisaría El Mollar, operadores de drones y personal de Comunicaciones, con tareas terrestres, aéreas y montadas en distintos sectores del cerro Nuñorco y zonas de difícil acceso.

Foto: Gentileza Policía de Tucumán Argentina.

Foto: Gentileza Policía de Tucumán Argentina.

Señalaron que se sumaron la Guardia Urbana Municipal de Yerba Buena y un equipo de cuatro rescatistas de Alta Montaña de Mendoza, con equipamiento especializado.

Foto: Gentileza Policía de Tucumán Argentina.