Pizza saludable con harina de trigo sarraceno: una receta fácil, rica y sin TACC

La pizza con harina de trigo sarraceno es una alternativa casera para preparar una versión diferente de este clásico, con tomate, queso y hierbas frescas. Foto: ilustrativa.

La pizza es una de las comidas favoritas de muchos argentinos, pero también puede adaptarse a una alimentación equilibrada. Una de las alternativas es prepararla con harina de trigo sarraceno, un ingrediente que permite lograr una base sabrosa y diferente a la tradicional.

A pesar de su nombre, el trigo sarraceno no es un trigo convencional, sino un pseudocereal que no contiene gluten de forma natural. Por eso, es una opción interesante para quienes buscan recetas sin TACC, siempre que utilicen harina certificada libre de gluten y controlen que el resto de los ingredientes también sean aptos.

Cómo hacer pizza saludable con harina de trigo sarraceno

La receta requiere pocos ingredientes y no necesita técnicas complicadas. La clave está en lograr una masa bien integrada y cocinarla previamente antes de agregar la salsa y el queso.

Ingredientes

200 gramos de harina de trigo sarraceno certificada sin TACC.

150 a 180 mililitros de agua tibia, aproximadamente.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cucharadita de polvo para hornear apto sin TACC.

1 pizca de sal.

150 gramos de salsa de tomate natural.

150 gramos de mozzarella.

Orégano a gusto.

Tomates cherry, morrón, cebolla u otras verduras, opcionales.

Paso a paso

1. Preparar la masa. En un recipiente, mezclar la harina de trigo sarraceno con la sal y el polvo para hornear. Agregar el aceite de oliva y el agua de a poco, hasta obtener una preparación húmeda y homogénea. La masa puede quedar más blanda que la de una pizza tradicional.

2. Dar forma a la base. Colocar la preparación sobre una placa aceitada o cubierta con papel para horno. Con una cuchara húmeda o una espátula, distribuirla hasta formar un disco de aproximadamente medio centímetro de espesor.

3. Hornear previamente. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante unos 12 a 15 minutos, hasta que la base comience a afirmarse y los bordes estén ligeramente dorados.

4. Agregar los ingredientes. Retirar la base, cubrir con la salsa de tomate, incorporar la mozzarella y sumar las verduras elegidas. Condimentar con orégano.

5. Terminar la cocción. Volver a llevar al horno durante otros 8 a 12 minutos, hasta que el queso se derrita y la base esté cocida.

Ideas para hacerla más nutritiva

Una de las ventajas de esta receta es que permite variar la cobertura según los gustos y las necesidades de cada persona.

Con más proteínas: sumar pollo desmenuzado, atún al natural o una cantidad moderada de queso.

sumar pollo desmenuzado, atún al natural o una cantidad moderada de queso. Con más verduras: agregar espinaca, champiñones, cebolla, zucchini o morrón.

agregar espinaca, champiñones, cebolla, zucchini o morrón. Con un toque fresco: incorporar rúcula y tomates frescos después de la cocción.

Para una comida equilibrada, se puede acompañar con una ensalada de hojas verdes y vegetales de estación.

¿Por qué elegir harina de trigo sarraceno?

El trigo sarraceno aporta nutrientes como proteínas vegetales, fibra y minerales. Su composición puede contribuir a una alimentación variada, aunque el valor nutricional final depende de las cantidades utilizadas y de los ingredientes que acompañen la preparación.

También se destaca por su sabor característico, ligeramente terroso, que combina bien con el tomate, el queso y las hierbas aromáticas.

Esta pizza demuestra que es posible renovar una receta clásica con ingredientes diferentes, sin renunciar al sabor ni a la posibilidad de preparar una comida casera. Para quienes necesitan evitar el gluten, es fundamental verificar la certificación sin TACC de la harina y de todos los productos utilizados, además de prevenir la contaminación cruzada durante la preparación.