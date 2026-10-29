Los audios del maquinista minutos antes del choque de trenes en España: «Si tiene problemas, ahora nos llama

La investigación judicial por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, España, sacó a la luz registros de voz determinantes. Las grabaciones exponen de forma cruda cómo se manejaron las advertencias de los conductores desde las oficinas operativas.

Una unidad ferroviaria quedó completamente inmovilizada en medio de un acceso tras sufrir fallas técnicas en sus sistemas de seguridad. La maquinista alertó con desesperación a las oficinas: «No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada«.

La respuesta inicial de la central restó peso a la advertencia al indicarle que continuara operando por sus propios medios. Desde el puesto de control le respondieron sin mayor rigor: «Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problemas, ahora nos llama«.

Minutos más tarde, la situación se tornó crítica cuando se autorizó la circulación de otra formación en la misma traza conflictiva. Los registros confirman que se impartió la orden directa de que «reanude con marcha normal» sin constatar el despeje efectivo de la vía.

Cuáles fueron las fallas operativas y la falta de protocolos estrictos

Los peritos analizan por qué el operador ignoró los margenes de precaución obligatorios ante fallas en los sistemas de señalización electrónica. Las normas estipulan que ante un desperfecto de este tipo los convoyes deben avanzar a velocidad reducida y bajo supervisión constante.

Choque de trenes en España: las claves del siniestro. Foto: NA

Sin embargo, la laxitud en las directivas del centro de control propició el escenario perfecto para que ocurriera el violento impacto frontal. Los investigadores judiciales intentan determinar si primó la urgencia por mantener los horarios comerciales por encima de la seguridad humana.

Por su parte, el ministerio de Transportes calificó el hecho como un error grave y apartó preventivamente a los controladores involucrados. Los gremios ferroviarios repudiaron estas declaraciones y exigieron una auditoría profunda sobre las condiciones laborales y tecnológicas de la red.

El dolor de los familiares y las medidas institucionales

El saldo del choque fue de 69 víctimas fatales hasta el momento, lo que mantiene consternada a la opinión pública internacional y moviliza reclamos masivos de justicia. Diversas delegaciones diplomáticas colaboran en la identificación de los pasajeros extranjeros afectados mientras avanzan las pericias técnicas en el lugar.

El gobierno central decretó jornadas de luto oficial y prometió total transparencia en el proceso de recolección de pruebas de las cajas negras. La divulgación de estos diálogos marca un punto de inflexión absoluto en el esclarecimiento de responsabilidades penales y políticas.