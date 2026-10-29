Puerto de San Antonio Este: harán obras en el canal de agua y advierten por posibles cortes del servicio

ARSA realizará obras para mejorar el abastecimiento de agua en el puerto. Foto: gentileza.

Aguas Rionegrinas realizará este viernes trabajos de mejoramiento e impermeabilización en el canal abastecedor Pomona-San Antonio Oeste, además de nuevos empalmes y cierres de malla en Puerto de San Antonio Este. Las tareas buscan mejorar la distribución y garantizar la continuidad del suministro de agua potable.

Durante el operativo, previsto entre las 8 y las 14, podrían registrarse episodios de turbiedad, baja presión o interrupciones del servicio. Por eso, se recomienda a los vecinos cerrar la llave de paso al tanque de reserva para evitar el ingreso de agua turbia.

Obras para mejorar el abastecimiento de agua

Los trabajos forman parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno de Río Negro, a través de Aguas Rionegrinas (ARSA), para fortalecer el sistema de abastecimiento de la región.

En el marco de estas intervenciones, ya se instalaron más de 800 metros de cañería nueva. También avanza la construcción de una nueva sala de químicos en el puerto, que registra un 20% de ejecución.

Entre las obras previstas dentro del Plan Director de Agua Potable se encuentra, además, una nueva cisterna con capacidad para un millón de litros. La infraestructura apunta a mejorar la disponibilidad de agua y acompañar el crecimiento de la región.

Qué hacer cuando vuelva el agua

Una vez restablecido el servicio, se recomienda dejar correr el agua durante unos minutos hasta que recupere su claridad. También es importante evitar que el agua turbia ingrese al tanque de reserva.

Desde Aguas Rionegrinas solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable del recurso mientras se completan las tareas.