Golpe al contrabando en Neuquén: hallan un acopio clandestino de 25 cajas con mercadería en un paso cerca de la Ruta 23

Un operativo de control e investigación de la Policía desplegado en el interior de la provincia de Neuquén, permitió asestar un nuevo golpe a las redes de comercio ilegal. Personal policial logró el secuestro de 25 cajas de mercadería sospechosa que se encontraban ocultas en una zona de difícil acceso, en las inmediaciones de la Ruta Provincial 23.

El procedimiento se desencadenó tras un alerta brindado por integrantes de la Agrupación Pulmarí, quienes notificaron la presencia de bultos extraños en un cañadón del sector conocido como Arroyo del Arco, ubicado a unos dos kilómetros al norte del trazado provincial.

Las cajas estaban cubiertas de nylon y selladas, todas quedaron bajo custodia de la Policía de Neuquén.

Al arribar al lugar, las fuerzas de seguridad constataron el hallazgo de un importante acopio: 25 cajas de grandes dimensiones, 23 de las cuales estaban herméticamente cubiertas con nylon negro para protegerlas de las inclemencias del tiempo, mientras que dos permanecían al descubierto. Entre el embalaje inspeccionado, los efectivos detectaron etiquetas comerciales que indicaban que parte de la mercadería tenía como destino final la ciudad de Zapala.

Investigación federal y posible conexión fronteriza

Ante la presunción de una maniobra de contrabando o transporte irregular de carga, se resguardó de inmediato el perímetro y se dio intervención a las autoridades judiciales de turno. La Fiscalía Federal dispuso mantener el sitio bajo custodia permanente e instruyó la participación de la Gendarmería Nacional Argentina para avanzar con las pericias correspondientes.

Un dato clave que siguen de cerca los investigadores es la posible vinculación entre este acopio y otro cargamento de características similares detectado durante la misma jornada en las cercanías del Paso Internacional Pino Hachado. Las hipótesis apuntan a una red logística que utilizaría pasos y rutas secundarias de la cordillera neuquina para acopiar y distribuir mercadería de origen ilegal hacia distintos puntos de la provincia.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, mientras se aguardan nuevas directivas e inspecciones sobre el contenido de las cajas para determinar el valor total del cargamento y dar con los responsables.