Turrón navideño casero: la receta fácil y económica para las Fiestas de Fin de Año

En la mesa de las Fiestas de Fin de Año no pueden faltar clásicos como el vitel toné, la ensalada rusa, el matambre relleno y el asado. Pero cuando llega el momento del brindis, lo dulce también tiene su lugar: el turrón navideño es uno de los postres más elegidos para Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

En tiempos de crisis, muchos buscan alternativas caseras y económicas, y preparar un turrón navideño hecho en casa es una gran opción: riquísimo, fácil y con pocos ingredientes.

Este dulce tradicional tiene su origen en Europa, donde se disfruta durante el invierno, cuando las calorías extra son bienvenidas. Con el paso del tiempo, el turrón cruzó el Atlántico y se volvió un clásico del Río de la Plata, presente en las mesas argentinas durante las celebraciones de fin de año.

Si te apasiona lo dulce y querés salir del clásico Mantecol casero, esta receta de turrón navideño es perfecta para vos. Fácil, rendidora y con un sabor irresistible que dejará a todos los invitados con ganas de repetir.

Cómo preparar un delicioso turrón navideño, paso a paso

Con ingredientes simples podés lograr una preparación fácil y, mejor aún, no tenés que gastar demasiado dinero. A continuación, detallamos el paso a paso para lograr un turrón navideño que le haga la competencia a cualquiera de los que se ofrecen en los supermercados.

Ingredientes

1 clara de huevo

125 mililitros de miel

40 mililitros de agua

175 gramos de azúcar

75 mililitros de agua

150 gramos de maní tostado (o cualquier otro fruto seco de tu agrado)

Preparación

El caramelo: en una olla, mezclá el azúcar con los 75 mililitros de agua. Llevalo a fuego medio hasta que el caramelo tome un color dorado.

La mezcla: en otra olla, mezclá la miel, el agua y la clara de huevo. Llevá a fuego bajo y revolvé de manera constante hasta que se vuelva espeso.

Uní todo: cuando el caramelo esté listo, retirá del fuego y andá agregándolo de a poco a la mezcla de miel. Revolvé sin parar.

Incorporá los frutos secos y mezclalos bien.

Volcá la preparación en un molde previamente enmantecado y dejalo enfriar por completo.

Una vez que haya alcanzado la temperatura deseada podés fraccionarlo y presentarlo en forma de tabletas. ¡Y listo: ya tendrás el turrón navideño de preparación casera para sorprender a todos en estas Fiestas de Fin de Año!

Con información de NA