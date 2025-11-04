Feriados: cuándo es el último fin de semana largo de 2025 y qué festividad se celebra

Ya se transitan los dos meses finales del año. En Argentina, en diciembre hay dos feriados. Se trata del Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad, ambos son inamovibles. Cuándo será el último fin de semana largo del 2025.

El último fin de semana largo del 2025 y qué se celebra

Una de las particularidades de este año es que el feriado del 8 de de diciembre cae justo lunes, por lo que habrá ahí un fin de semana largo que muchos aprovecharán para viajar. Además, en nuestro país es la fecha que según la tradición se arma el árbol de Navidad.

El 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Según se informó desde Presidencia, en Argentina, esta fecha es feriado nacional desde la sanción de la Ley N.º 24.445 el 23 de diciembre de 1994, promulgada el 11 de enero de 1995, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.

En 2010, mediante el Decreto 1584, emitido bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se reafirmó su condición de feriado nacional. Más tarde, durante la presidencia de Mauricio Macri, con la Ley N.º27.399 se ratificó y reforzó el carácter inamovible de esta fecha.

En lo religioso, la proclamación formal de esta festividad llegó el 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción en la Basílica de San Pedro.

Feriados: cuándo es el próximo fin de semana largo en noviembre

El mes de noviembre de 2025 ofrecerá un atractivo fin de semana extralargo de cuatro días, ideal para el turismo y el descanso. Los trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de una prolongada pausa a fines de mes, gracias a la combinación de un feriado turístico y el traslado de una fecha patria: