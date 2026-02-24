Un café con propósito y trabajo inclusivo: inauguran un food truck en San Martín de los Andes

El proceso incluyó dos meses de capacitación intensiva con distintos profesionales, con el objetivo de asegurar estándares adecuados de elaboración y atención.

La esquina de Av. San Martín y Coronel Díaz, en San Martín de los Andes, sumó esta semana un nuevo espacio gastronómico con una impronta social marcada. La Asociación Civil Puentes de Luz puso en marcha su food truck Sabor Natural, una iniciativa que busca generar oportunidades laborales para jóvenes con discapacidad a través de un emprendimiento sustentable.

El proyecto se desarrolla bajo la Ordenanza N° 15.476 y apunta a consolidarse como un punto de encuentro abierto tanto a vecinos como a turistas. Más allá de la propuesta gastronómica, el eje está puesto en la formación, el trabajo y la inclusión real en el mercado laboral.

Mucho más que una propuesta gastronómica

La oferta incluye café de especialidad —con asesoramiento técnico del barista Marcelo Vigna—, además de pastelería artesanal como pepas, polvorones y cookies de avena elaboradas junto a La Esquinita Rebelde. También se comercializan mermeladas, miel y blends gourmet producidos dentro del mismo proyecto.

Desde la organización remarcan que el emprendimiento no solo busca calidad en el servicio, sino también garantizar que los jóvenes que forman parte del equipo accedan a instancias de capacitación y acompañamiento profesional.

Una iniciativa sostenida por la comunidad

La unidad móvil fue donada por Daniela Rayneli, vinculada a Almacén de Flores, quien además colaboró en la etapa inicial de formación. El proceso incluyó dos meses de capacitación intensiva con distintos profesionales, con el objetivo de asegurar estándares adecuados de elaboración y atención.

En un contexto donde el acceso al empleo para personas con discapacidad sigue siendo limitado, propuestas como esta buscan ofrecer una alternativa concreta. El desafío, ahora, será sostener el proyecto en el tiempo y lograr que la comunidad acompañe una iniciativa que combina emprendedurismo local e inclusión social.