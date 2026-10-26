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35 min cronometro
Yo Como

Una comida fácil, rápida y riquísima: batatas rellenas

Un plato tan simple como llenador y con pocos ingredientes. La propuesta es de @rgrcocina.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
35 min cronometro
Yo Como

Una comida fácil, rápida y riquísima: batatas rellenas

Un plato tan simple como llenador y con pocos ingredientes. La propuesta es de @rgrcocina.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

batatas: 2

crema de leche: c/n

sal, pimienta, nuez moscada: a gusto

verdeo: c/n

queso rallado: a gusto

panceta ahumada: a gusto

Preparación

Vamos a llevarlas a horno, previamente lavadas, por unos 30 minutos. Luego las cortamos en mitades, retiramos el centro para que queden huecas y lo llevamos a bol. Agregar un chorrito de crema de leche, sal, pimienta, nuez moscada.

Agregar un puñado de verdeo y queso rallado, mezclar y rellenar las batatas ahuecadas. Por encima agregar más verdeo, panceta ahumada en cubitos y más queso y llevar a horno unos 10 minutos.


Temas

Alimentación

comida rápida

Gastronomía

Receta fácil

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