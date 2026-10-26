Una comida fácil, rápida y riquísima: batatas rellenas
Un plato tan simple como llenador y con pocos ingredientes. La propuesta es de @rgrcocina.
Una comida fácil, rápida y riquísima: batatas rellenas
Un plato tan simple como llenador y con pocos ingredientes. La propuesta es de @rgrcocina.
Lista de Ingredientes
batatas: 2
crema de leche: c/n
sal, pimienta, nuez moscada: a gusto
verdeo: c/n
queso rallado: a gusto
panceta ahumada: a gusto
Preparación
Vamos a llevarlas a horno, previamente lavadas, por unos 30 minutos. Luego las cortamos en mitades, retiramos el centro para que queden huecas y lo llevamos a bol. Agregar un chorrito de crema de leche, sal, pimienta, nuez moscada.
Paté casero en 3 simples pasos
Agregar un puñado de verdeo y queso rallado, mezclar y rellenar las batatas ahuecadas. Por encima agregar más verdeo, panceta ahumada en cubitos y más queso y llevar a horno unos 10 minutos.
Comentarios