Feriados por la visita del papa León XIV en noviembre 2026: qué días rige el descanso y dónde

Luego de la intervención quirúrgica torácica a la que fue sometido el papa León XIV en Roma, para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante técnica videoasistida, el equipo médico encabezado por el cirujano Stefano Margaritora descartó que el cuadro obligue a suspender el viaje a Argentina.

Confirmada la visita del papa León XIV por él mismo en sus redes sociales, el Poder Ejecutivo Nacional mantiene en plena vigencia el Decreto 1103/2026 firmado por Javier Milei, ratificando el cronograma de los feriados por la actividad del sumo pontífice, que comenzará a regir a partir del domingo 8 de noviembre 2026.

Noviembre 2026: cómo rige el mapa de los feriados por la visita del papa León XIV

A diferencia de los asuetos habituales, la normativa federal dispuso un esquema diferenciado por zonas para garantizar la seguridad y los traslados masivos:

Lunes 9 de noviembre 2026 : rige como feriado nacional pleno en todo el territorio argentino, alcanzando a Río Negro, Neuquén y las demás provincias, con suspensión de clases, administración pública cerrada y liquidación salarial dominical (pago doble para quien preste tareas).

: rige como feriado nacional pleno en todo el territorio argentino, alcanzando a y las demás provincias, con suspensión de clases, administración pública cerrada y liquidación salarial dominical (pago doble para quien preste tareas). Martes 10 de noviembre 2026 : el asueto civil abarca, con carácter exclusivo, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba , mientras que en la Patagonia y el resto del país se reanuda la actividad laboral ordinaria, aunque sin atención bancaria presencial en ninguna sucursal por disposición del BCRA.

: el asueto civil abarca, con carácter exclusivo, a la y a la , mientras que en la y el resto del país se reanuda la actividad laboral ordinaria, aunque en ninguna sucursal por disposición del BCRA. Miércoles 11 de noviembre 2026: el cese de actividades queda restringido únicamente a la provincia de Buenos Aires, con motivo de la multitudinaria misa programada en la Basílica de Luján, despidiendo al Sumo Pontífice en el tramo final de su itinerario.

Noviembre 2026: ¿cómo deben considerarse laboralmente los feriados establecidos por la visita del papa León XIV?

La consagración de estas fechas bajo el formato de feriado nacional descarta cualquier margen de optatividad para los empleadores, diferenciándose de las jornadas no laborables: