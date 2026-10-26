El mensaje del papa León XIV que confirma su gira por Argentina, Perú y Uruguay: «Me llena de alegría»

Dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el papa León XIV, la Oficina de Prensa de la Santa Sede indicó este lunes que la «recuperación continúa de acuerdo con las valoraciones positivas comunicadas por el equipo médico que lo atiende». En un mensaje el Pontífice confirmó este lunes que vendrá a Latinoamérica, una gira que incluirá una visita por Argentina del 8 al 11 de noviembre. Por su llegada, el Gobierno nacional dispuso feriados.

«Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida«, dijo el líder religioso que además recorrerá Uruguay y Perú

El mensaje de León XIV sobre su visita a Argentina, Perú y Uruguay

Con un mensaje en la red social X, León XIV se refirió a su próximo viaje internacional. Deseó que «sea una ocasión para abrir nuestros corazones» y mencionó su alegría de «regresar al continente».

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

El Pontífice tiene un estrecho vínculo con Perú. Su primer contacto con el país fue en 1985 donde realizó labores pastorales en Chulucanas. Después, en 1988 se incorporó a la misión de Trujillo.

En 2014 el papa Francisco lo nombró a Robert Prevost como obispo de Chiclayo, cargo que asumió en 2015. Luego, en 2018 fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal peruana y en 2023 fue a Roma para asumir como prefecto del del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Vaticano confirmó que se mantiene el cronograma previsto de la visita de León XIV

Desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmaron que el Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, «se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente».

Ampliaron que el doctor Luigi Carbone indicó que la recuperación «posoperatoria del Santo Padre sigue avanzando, y los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica».

«Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina», agregaron.

Señalaron que León XIV sigue «las recomendaciones médicas con gran esmero y diligencia, y con la firme determinación de continuar sirviendo a la Iglesia».

Del 8 al 11 de noviembre estará en Argentina. Según el cronograma difundido por el Vaticano, León XIV visitará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Celebrará cuatro misas, encuentros con trabajadores, jóvenes y presos, y se reunirá con autoridades, consignó Aica.

Noviembre 2026: cómo rige el mapa de los feriados por la visita del papa León XIV

A diferencia de los asuetos habituales, la normativa federal dispuso un esquema diferenciado por zonas para garantizar la seguridad y los traslados masivos: