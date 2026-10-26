Avanza la pavimentación de Lago Muster: 18 cuadras para «mejorar la conectividad» del norte de Neuquén

María Pasqualini recorrió la calle Lago Muster, donde se hace el movimiento de suelo previo a la pavimentación de 18 cuadras. (Foto: gentileza)

La Municipalidad de Neuquén avanza con la pavimentación de 18 cuadras de la calle Lago Muster, desde Crouzeilles hasta el ingreso al sector Z1. La obra busca mejorar la conectividad vial y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona.

La intervención demanda una inversión de 3.100 millones de pesos, unos US$ 2 millones al tipo de cambio oficial del día, con presupuesto propio. María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, recorrió los trabajos y destacó la importancia de esta intervención para el sector norte de la ciudad.

“Es otra de las obras clave de conectividad vial que encaramos en el norte de la ciudad”, destacó la funcionaria. “Esta es una obra muy importante porque permite mejorar la conectividad del barrio, en una calle muy transitada. Además, se enmarca en el programa de 100% de asfalto de la ciudad, que vamos a continuar llevando adelante y que estará finalizado el año próximo”, señaló.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, junto al secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, y el presidente de la vecinal del barrio Esfuerzo, Roberto Peralta, en la calle Lago Muster. (Foto: gentileza)

En ese sentido, remarcó que estas intervenciones “mejoran la calidad de vida de quienes viven en la zona” y precisó que “se trata de una inversión de 3.100 millones de pesos, con presupuesto propio y cuentas ordenadas”. “Es una ciudad que está creciendo mucho todos los días y nos plantea nuevos desafíos. Tenemos que llegar con las obras que necesita, mejorando y cambiando la calidad de vida de los ciudadanos”, concluyó Pasqualini.

Qué trabajos se hacen en la calle Lago Muster y cómo se conectará con Lago Viedma

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que actualmente se trabaja en el movimiento de suelo, la preparación para la ejecución del cordón cuneta y las obras pluviales. Además, indicó que se están preparando dos cruces pluviales vinculados con las intervenciones que se desarrollan en Cuenca XVI y Cuenca Intermedia.

El funcionario destacó que la nueva troncal permitirá complementar la conectividad con Lago Viedma, otra arteria importante del sector. “Es una obra de gran importancia desde el punto de vista de la conectividad y el puntapié inicial de toda la pavimentación que estamos haciendo desde acá hacia la zona norte”, valoró Nicola.

Plan de pavimentación en Neuquén: Necochea, Hi.Be.Pa. y las próximas etapas en Cuenca XVI

Nicola recordó que los trabajos forman parte de un plan de pavimentación que incluye otras calles y sectores de la ciudad. Entre las intervenciones mencionó la calle Necochea, pavimentada junto con Crouzeilles, la continuidad de los trabajos en distintas troncales y el completamiento de cuadrantes, con 30 cuadras previstas en Hi.Be.Pa.

Las próximas etapas contemplan nuevas obras de pavimentación en Cuenca XVI y Cuenca Intermedia. Según el municipio, estas intervenciones se suman al objetivo de completar el asfalto en toda la ciudad.

La comisión vecinal del barrio Esfuerzo también valoró la obra. Roberto Peralta, su presidente, expresó que “el impacto para el sector es muy bueno. Esto lo esperábamos hace mucho tiempo porque, además de mejorar la calidad de vida, permite transitar por la calle Lago Viedma y esto favorece a que no hayan tantos accidentes”.