Zapallitos largos rellenos de cordero: una receta especiada y muy sabrosa

Lista de Ingredientes zapallitos largos grandes, firmes y parejos: 3 carne de cordero picada con buen contenido de grasa: 300 gr cebolla chica: 1 dientes de ajo: 5 perejil fresco: 1 cda. cilantro fresco: 1 cda. huevo: 1 azafrán: 1 pizca arroz semicocido (al dente): 50 gr sal fina y pimienta negra recién molida: a gusto tomates maduros: ½ kg aceite: c/n

Preparación

1. Mezclar la carne de cordero con la cebolla picada en brunoise, 2 ajos rallados, el perejil, el cilantro, el huevo, el aceite, el azafrán, la sal, la pimienta y el arroz semicocido. Trabajar el relleno con una cuchara o con las manos limpias hasta lograr una pasta húmeda, aromática y pareja, cuidando que el arroz quede bien distribuido y que la mezcla conserve cierta soltura para no apelmazarse durante la cocción.

2. Cortar los zapallitos largos en trozos regulares, procurando que tengan una base estable para rellenarlos con comodidad. Ahuecar por uno de los lados con una cucharita o sacabocados, retirando parte de la pulpa sin romper la piel. Rellenarlos con la mezcla de cordero, presionando apenas para que el relleno quede firme, pero sin compactarlo demasiado. Acomodarlos en una fuente, rociarlos con un hilo de aceite y llevarlos a horno fuerte, previamente precalentado, durante 20 a 25 minutos, hasta que estén tiernos y el relleno quede cocido y jugoso.

3. Calentar un poco de aceite en una sartén o cacerola baja. Agregar los 3 ajos picados y saltearlos apenas, sin dejar que se quemen, para que perfumen el aceite. Incorporar los tomates cortados, condimentar con sal y pimienta, y cocinar a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que se ablanden y larguen su jugo. Luego procesar o pasar por un colador fino para obtener una salsa de tomate lisa, liviana y bien integrada.

4. Servir los zapallitos largos rellenos sobre un fondo de salsa de tomate caliente, acomodándolos con cuidado para que se luzcan en el plato. Terminar con perejil fresco picado por encima y, si se desea, sumar unas gotas de aceite de oliva para dar brillo y realzar el perfume de las hierbas.