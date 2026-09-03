Destino Brasil: Alan Lescano fue vendido por Argentinos al Vasco da Gama en una cifra millonaria

La figura del Bicho se marcha al Vasco da Gama en 9 millones de dólares. Foto: FOTOBAIRES.

Argentinos Juniors acordó la venta de su gran figura, Alan Lescano, al exterior, a nueve partidos de la finalización de la fase regular del Clausura que definirá la clasificación en la tabla anual, que otorga un título, y de la que es líder.

El oriundo de San Carlos de Bolívar será refuerzo de Vasco da Gama a cambio de 9.000.000 de dólares por la totalidad del pase. Hace días, el Bicho había cerrado la compra del otro 50% de la ficha, que pertenecía a Gimnasia, por 2.000.000 de la moneda norteamericana.

La intención de ambos clubes es que pueda viajar a la brevedad rumbo a Río de Janeiro, firmar por cuatro temporadas y ser presentado oficialmente como la cara nueva de un equipo que hoy pelea por salir del fondo del Brasileirao y evitar el descenso.

El ex jugador del Lobo será compañero de Claudio Spinelli, Facundo Colidio y Santiago Sosa en el club de Río de Janeiro, en el que podría ser rival de Boca en las semifinales de la Sudamericana.

El equipo brasileño se medirá con Independiente Santa Fe de Colombia, que eliminó en octavos a River, en cuartos de final de la Sudamericana.

En el conjunto de La Paternal, Lescano disputó 127 partidos desde su llegada a mediados de 2023 y convirtió 27 tantos.