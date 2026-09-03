Cómo logró sobrevivir el hijo de 5 años del músico asesinado en la masacre de México

El hijo de cinco años del músico Jonathan “Honas” Meléndez sobrevivió al brutal ataque en el que resultaron asesinados el artista, su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada doméstica. El hecho ocurrió en un departamento ubicado en la Zona Esmeralda de Atizapán, en el Estado de México, donde el menor permaneció oculto debajo de una cama para protegerse de los disparos.

De acuerdo con la reconstrucción de las primeras investigaciones citadas por el periodista mexicano Antonio Nieto, la empleada doméstica, identificada como Alexis “N”, se encontraba en una habitación junto al nene al momento de iniciarse la agresión. Al escuchar las detonaciones, la mujer salió para indagar lo que sucedía y fue abordada por Diego “N”, quien presuntamente la trasladó a otro ambiente de la casa y le disparó.

En medio de la secuencia, el niño quedó solo en la habitación, donde buscó refugio debajo de un mueble. Permaneció en ese lugar hasta la llegada de los efectivos de la Policía, quienes lo rescataron ileso mientras el personal operativo trabajaba en el resguardo de la escena. En otros sectores de la propiedad se hallaron los cuerpos sin vida del resto de la familia y de la trabajadora.

El aviso clave del músico antes de la reunión con su socio

La intervención rápida de la fuerza de seguridad se originó a partir de una conversación que Jonathan Meléndez mantuvo con un amigo antes del hecho. El músico tenía pautado un encuentro el 1° de septiembre con su socio, Diego Sebastián “N”, con quien mantenía diferencias pendientes.

Ante la incertidumbre sobre la reunión, el artista le solicitó a su allegado que diera aviso inmediato a las autoridades si dejaba de responder las llamadas durante la noche. La alerta emitida por el amigo ante la falta de comunicación resultó determinante para movilizar a las patrullas.

Según las primeras indagatorias difundidas por Nieto, Diego “N” arribó al inmueble cerca de las 17.30. La esposa del músico, Ana Paola, quien cursaba un embarazo de cinco meses, le permitió el ingreso debido a que su marido aún no había llegado. Minutos después, el agresor habría utilizado un arma de fuego para someter a la mujer y a su hija de tres años.

Las actuaciones indican que el sospechoso exigió atar a la mascota del hogar para evitar que los ladridos alertaran a los vecinos, antes de agredir a las víctimas a corta distancia. Posteriormente, se produjo la llegada de Meléndez a la vivienda.

En el sector de la sala, el atacante le reclamó a la víctima una suma de dinero que ascendería a 300.000 pesos, según los reportes iniciales citados en la causa. Tras una discusión, el músico fue atado, amordazado y ultimado a tiros.

Por el múltiple crimen, la Fiscalía y la Policía lograron detener a dos sospechosos identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. El seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia de un vehículo rojo utilizado para la huida permitió ubicar a los imputados en menos de 12 horas, según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Quién es el argentino detenido por el asesinato del músico y su familia en México

El empresario argentino Diego Sebastián Rosen (51), detenido por el fusilamiento del músico Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija de tres años y la empleada doméstica, no solo aprovechó su vínculo cercano para ingresar a la vivienda: sobre sus espaldas acumulaba además un tendal de denuncias por presuntas estafas millonarias.

Diego Sebastián Rosen (51), argentino detenido por el fusilamiento del músico Jonathan Meléndez Ochoa.

Rosen cayó arrestado junto a un cómplice identificado como Gerardo “N” en un operativo relámpago coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La clave para acorralarlo estuvo en los registros de las cámaras de seguridad del edificio en Atizapán de Zaragoza y en las triangulaciones telefónicas que lo ubicaron en la escena del crimen.

Radicado en territorio mexicano desde hace años, Rosen se presentaba como un Próspero hombre de negocios en el rubro del turismo. Sin embargo, su perfil comercial escondía maniobras financieras opacas que hoy están en la mira de los investigadores:

Agencia de viajes: es el propietario registrado de NOMAD Adventures , una firma dedicada a vender alojamientos y paquetes de experiencias turísticas dentro de México.

es el propietario registrado de , una firma dedicada a vender alojamientos y paquetes de experiencias turísticas dentro de México. La sociedad con el músico: mantenía una alianza comercial directa con Meléndez Ochoa (tecladista de la banda Camilo Séptimo) para la administración de rentas vacacionales.

mantenía una alianza comercial directa con Meléndez Ochoa (tecladista de la banda Camilo Séptimo) para la administración de rentas vacacionales. La traición: esa misma relación socio-comercial fue la herramienta que utilizó para ganarse la confianza de la guardia del complejo residencial e ingresar al departamento sin levantar sospechas ni forzar los accesos.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, confirmó de manera tajante el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.