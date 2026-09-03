El divertido reencuentro entre el Chino Maidana y Broner: desafío de bebidas, cruce de guantes y bromas con Mayweather

El argentino se subió a ring y mostró que sus movimientos están intactos.

Una rivalidad que en el pasado sacó chispas, dentro y fuera del cuadrilátero. Trece años después, aunque en un clima mucho más distendido y ameno, Marcos “El Chino” Maidana y Adrien Broner se reencontraron y protagonizaron un divertido momento en el programa de stream del estadounidense.

El excampeón argentino fue invitado por Broner a su canal de la plataforma Kick, donde ambos mantuvieron un encuentro que tuvo de todo: bromas, chicanas, guanteo, desafío de bebidas y hasta la participación de Floyd Mayweather, con quien el Chino combatió en dos oportunidades.

Adrien Broner clowning Marcos Maidana after finding out he got fake abs 😭



“Yeah f*cking right, bro. He never had a six pack. He got that sh*t Oscar got done!” pic.twitter.com/x5dQ3ndPDl September 3, 2026

Entre los desafíos propuestos durante la emisión, los dos ex boxeadores disputaron una competencia de resistencia con bebidas. El desenlace tuvo como ganador al argentino, a lo que Broner respondió: “Este maldito me ganó otra vez”, en alusión al triunfo del Chino en combate que ambos animaron en diciembre de 2013 (ver abajo).

Además de esa competencia y de revivir la pelea que protagonizaron por el título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo, la transmisión mostró a Maidana subiendo al cuadrilátero y realizando una breve demostración de movimientos y de guanteo, demostrando que, pese al paso del tiempo, todavía se muestra activo y en buena forma.

Adrien Broner FaceTimed Floyd Mayweather after Marcos Maidana started flexing cash 😭



AB: “That’s Floyd money!”



Maidana: “I have your tooth, Floyd” 💀 pic.twitter.com/serIRjlCea — Happy Punch (@HappyPunch) September 3, 2026

El momento estelar del programa llegó cuando Broner sumó mediante videollamada al estadounidense Mayweather, uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, rival del Chino en sus últimas dos peleas profesionales.

A propósito, Maidana saludó a Money recordando uno de los momentos más virales de aquella segunda pelea: “Tengo tu diente, Floyd”, expresó el santafesino luego de saludar al múltiple campeón, desatando la risa de todos los presentes incluido Mayweather.

Marcos Maidana se puso los guates al frente de Adrien Broner! Después de ver que su nemesis argentino del ring continua manteniendo una gran condición física, Broner lucio motivado a dejar el la bebida y regresar al ring por una revancha! Broner mostró destellos de su… — NotiFight (@NotiFight) September 3, 2026

En aquel segundo combate, en septiembre de 2014, el Chino lanzó un terrible derechazo en el cierre del tercer asalto y le desprendió un diente al norteamericano, que durante años negó el episodio y desmintió los dichos del argentino. Aunque, a través de las cámaras de la TV, puede apreciarse una pieza dental saliendo de su boca tras el impacto.

Adrien Broner lost a drinking contest to Marcos Maidana after their fight 13 years ago 💀



“That b*tch ass n***a beat me again.” pic.twitter.com/c5j5Txer90 September 3, 2026

Batacazo del Chino y título mundial

Maidana y Broner se midieron el 14 de diciembre de 2013 en el Alamodome de San Antonio, Texas, por el título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El estadounidense llegaba invicto y como favorito (además de ser apañado por Mayweather), tras una seguidilla de burlas hacia su rival en la previa del combate.

Marcos Maidana made Adrien Broner sit down and rewatch their fight after 13 years 😂



“Looking at this sh*t, I need a drink.” pic.twitter.com/HR85SeDMRk — Happy Punch (@HappyPunch) September 3, 2026

Contra los pronósticos previos, el Chino derribó a Broner en el segundo y en el octavo asalto, y terminó ganando por decisión unánime, con tarjetas de 115-110, 117-109 y 116-109. Aquel triunfo significó la primera derrota profesional de Broner, quien estaba marcado a ser el sucesor de Mayweather, y le abrió al argentino la puerta hacia los combates más importantes de su carrera.

Tras vencer a Broner, Maidana obtuvo la oportunidad de enfrentar a Mayweather en dos ocasiones durante 2014, ambas en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Luego de caer en el primer combate ajustadamente, Floyd no dejó dudas y ganó sin discusión en la revancha, lo que significó la última pelea del argentino.