Gastronómicos de Roca resisten el tope horario y exigen «paliativos»

Nuevamente el “tire y afloje” entre los gobiernos y el sector gastronómico vuelve a sentirse en Roca tras las restricciones establecidas por el Ministerio de Salud de Río Negro (Resolución 2997/21) sobre reducción horaria y aforo del 30%.

Esta vez, en medio de la segunda ola de coronavirus, el sector privado insiste no solo en que las restricciones no los afecten, sino en la necesidad de un acompañamiento económico más fuerte por parte de los distintos estamentos del Estado a través de subsidios, exenciones impositivas y/o ayuda en el pago de sueldos. “Paliativos”, como dicen referentes del sector.

Es que hasta ayer, los bares, restaurantes y locales nocturnos de Roca vivieron el primer fin de semana de circulación nocturna acotada luego de varias semanas con habilitación hasta las 2 am.

Con quejas y reclamos oficiales a través de notas, esperan que el Gobierno Provincial revea esta normativa, a la que adhirió el Municipio de Roca mediante la resolución 978/21, y que en las próximas horas se pueda regresar al esquema que les permitía una extensión horaria el fin de semana.

LA COMUNA consultó a los referentes del sector en la Cámara de Comercio local (CAIC) y a la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG) de los Valles de Río Negro, quienes sostuvieron que la reducción de dos horas viernes y sábados afecta seriamente la facturación.

“Si nos restringen necesitamos tener paliativos”, lanzó Adrian Mucarsel, vicepresidente de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica. Aseguró que luego de enviar notas durante la semana pasada esperan mantener una reunión con Provincia esta semana para pedir el regreso al horario extendido hasta las 2. Dijo que si no llegan a tener eco, exigirán medidas de ayuda. “Si me sacan el derecho de trabajar, me tienen que sacar la obligación de tributar”, referenció.

Explicó que estas medidas deben provenir de los tres estamentos gubernamentales (Nación, Provincia y Municipio) y que deberían tener foco principal en lo impositivo y las cargas laborales. Además, graficó este pedido asegurando que durante la emergencia sanitaria el Estado no dejó de cobrar impuestos. “Todo siguió igual”, aseguró.

Por su parte, dijo que están acatando la normativa pero que evaluarán como sigue el reclamo y no descartan realizar medidas de fuerza como “desobediencia” si no hay respuestas. “Nosotros vamos a cumplir lo que haya que cumplir pero siempre y cuando se pongan en nuestros zapatos”, afirmó.

Mientras uno está parado, ellos siguen cobrando todos los impuestos. Ni siquiera pusieron stop en alguna moratoria" Adrián Muscarsel, vicepte. de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica valles de Río Negro

El referente de la AEHG dijo que “el aforo al 30% es igual a cerrar” porque así no hay ingreso suficiente para sostener los costos. Sumado al recorte horario los fines de semana termina de hachar los ingresos. “A las 10:30 de la noche de lunes a viernes en Roca no queda nadie en la calle. Uno espera el fin de semana porque la gente se prepara para salir y reunirse. Una hora más es fundamental para la gastronomía los fines de semana”, afirmó.

Mario López, uno de los voceros del rubro gastronómico de CAIC, sostuvo que la reducción horaria afecta sobre todo a bares y boliches, y en menor medida a restaurantes. “Impacta hasta en un 80% en los porcentajes de facturación”, dijo y por eso piden volver al esquema anterior. En las heladerías también, ya que no pueden vender el típico helado luego de la cena. “Quedan afectados en un 30 o 40%”.

Sobre el aforo reducido, dijo que la estructura de los negocios esta preparada para otra escala y no un 50% o menos un 30%. “Nuestros costos de personal, alquiler, laborales, son altísimos”, dijo López quien contó que muchos están pagando deudas del “devastador” 2020.

La pandemia no es ‘lo que pasó’. Sigue pasando. Trabajar con un aforo de 50% sigue siendo pésimo para nosotros” Mario López, referente Gastronómicos CAIC

“Si (esta semana) no logramos el compromiso de Provincia de rever esta restricción veremos que medidas tomamos”, lanzó el referente de la Cámara de Comercio local. Y en perspectiva, dijo que “si se profundizaran las restricciones, directamente vamos a tener que cerrar, nos fundimos”, lanzó.

Por eso, también acordó con la necesidad de una ayuda económica estatal. “Las medidas tienen que ser o un subsidio, o una quita de impuestos (como IVA, Ingresos Brutos) o baja de aportes patronales. Tienen que ser medidas claras que tengan resultados”, opinó.

Su colega Belén Bavastri, dueña de una heladería, dijo en el mismo sentido que se necesita una política más “activa” desde los gobiernos para cuidar a las pequeñas y medianas empresas.

Necesitamos un cuidado de las Pymes más activo y proactivo, en los tres niveles de gobierno, con lo que a cada uno le compete” Belén Bavastri, referente Gastronómicos CAIC

“Todo esto es muy triste para los que hemos trabajado toda la vida y es mas triste para todos los nuevos emprendedores. Los que tienen patios cerveceros, lo que ha florecido, con gente joven menor de 40 años, les saca las ganas”, agregó Muscarsel sobre la realidad que se vive en el sector.

El jueves alrededor de las 23 horas, asi estaban los bares y restaurantes.

¿Aforo al 30% o 50%?: Una restricción en zona gris

Según la Resolución Municipal 978/21, que adhirió en forma plena al decreto provincial, se establece que los locales en Roca están sujetos a la aplicación de un coeficiente de ocupación de las superficies a un máximo del 30% del aforo en relación con la capacidad máxima. Sin embargo, la aplicación de esta nueva restricción se presentó como una contradicción en los últimos días, luego de consultar a las cámaras y al propio gobierno municipal.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica y también desde la CAIC, aseguraron que tras una reunión con la intendenta María Emilia Soria se logró el compromiso de volver al 50% de aforo tal como estaba antes de la resolución y que por eso, desde el martes, esta reducción en la capacidad no se está acatando en Roca.

“No hubo necesidad de declararse en rebeldía con respecto al aforo”, dijo Mario López desde CAIC, ya que “(desde el Municipio) conocen muy detalladamente el trabajo que hacemos, los protocolos que cumplimos y claramente nos han dicho que el trabajo es excelente y que no hay ninguna necesidad de bajar el aforo al 30% cuando se cumplen todas las reglas”, explicó.

No obstante, LA COMUNA consultó a las autoridades del Municipio de Roca, quienes desmintieron que el aforo ahora sea del 50% y confirmaron que “la Resolución municipal al igual que la provincial indica el 30%”, según declaraciones oficiales del viernes pasado.

Oficialmente, la resolución no se modificó y aún rige, pero desde estas instituciones sostienen que el Municipio cedió y retrotrajo la medida que habilitaba a utilizar solo un tercio de las mesas de un local.

Provincia apuntó al Municipio por el aforo

Desde el gobierno provincial miran hacia el municipio cuando se consulta por el reclamo de los comerciantes y prestadores de servicios de Roca para flexibilizar las restricciones, pero solo se refirieron al tema del aforo al 30%.

“Son los intendentes los que pueden, en sus respectivas resoluciones, fijar un porcentaje más alto para el aforo de clientes”, explica un integrante del gabinete de Arabela Carreras, consultado por LA COMUNA. Rápidamente puso un ejemplo concreto: “Cipolletti lo hizo. No tuvo en cuenta el 30% fijado por Nación y por el gobierno provincial y estableció un 50% de ocupación de los locales. Roca podría haber hecho lo mismo”.

Más allá de entender que en este caso era la administración Soria la que tenía la llave para destrabar el conflicto, desde el Ejecutivo provincial destacaron el diálogo que existe con el municipio roquense a la hora de coordinar medidas para atenuar el impacto de la crisis sanitaria.

Puede haber miradas diferentes, decisiones distintas, lo cierto es que notamos predisposición para trabajar en conjunto" Representante Provincial Gabinete Arabela Carreras