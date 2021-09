Gazir es el nuevo campeón de la FMS Internacional

Con solo 19 años, Gabriel Sánchez más conocido como Gazir, se consagró campeón de la FMS (Freestyle Master Series) Internacional, una de las competencias de freestyle más importantes del mundo. El español venció en la final a su compatriota Tirpa.

"No sé que decir, me había quedado a las puertas de los últimos eventos pero hoy lo he conseguido. El freestyle es lo más bonito que me ha pasado nunca y solo puedo dar las gracias. Seguid buscando vuestros sueños, porque sí se puede", comentó el ganador después de la última batalla.

Una de las rimas más destacadas de Gazir tuvo que ver con el 11-S a 20 años del atentado de las torres gemelas. "Eres más alto y tu creces, pero torres más altas han caído y hoy estamos a 11-S", le cantó a su rival en la definición.

El certamen, que duró tres días, se realizó en el Palacio de Vistalegre de Madrid, ante 10.000 espectadores en una disciplina que crece a cada momento en popularidad.

La competencia tuvo tres argentinos en el cuadro final. Tanto Papo como Mecha quedaron eliminados frente a Aczino, campeón defensor y uno de los mejores del mundo, en octavos y cuartos respectivamente. El restante fue Wolf que en octavos dejó afuera a Zasho y en cuartos cayó ante Tirpa.