Gennuso acordó con el Soyem un aumento salarial para los municipales

El gobierno municipal otorgó un aumento salarial con sumas fijas que varían según la categoría de cada trabajador y que para los sueldos más bajos significarán una mejora de bolsillo del 15%.

Una asamblea gremial aprobó la propuesta días atrás. El intendente Gustavo Gennuso y el secretario general del Soyem, Ernesto Losert. firmaron este miércoles el acuerdo en la secretaría de Trabajo.

El beneficio será de 5.500 pesos mensuales para las categorías más bajas, 4.000 pesos para las categorías medias y 2.500 pesos para las más altas. En todos los casos bajo la forma de adicionales no remunerativos.

Losert dijo que para aquellos que menos ganan la recomposición representa un 15% y para la escala media un 9%. Los sueldos altos tendrán una suba bastante menor.

A fines de septiembre otra asamblea había rechazado una primera propuesta de Gennuso, que consistía en 2.800 pesos fijos para las categorías más bajas, a liquidar en dos cuotas, 2.000 para las medias y sólo 1.000 para las más altas.

Luego el Ejecutivo corrigió los números y los trabajadores resolvieron aceptar, aunque en la primera asamblea habían dicho que sólo estarían de acuerdo con un aumento en porcentajes y remunerativo, porque “el propio gobierno había dicho que no apelaría más a las sumas fijas”.

Losert admitió hoy que ese criterio no se pudo mantener, porque la suba real en los bolsillos “no hubiera superado el 5%”.

Esto en razón de que lo expuesto por el gobierno -y asimilado por el gremio-, fue que la disponibilidad para para otorgar mejoras salariales sin comprometer la economía del municipio es de apenas 10 millones mensuales.

Con el criterio convenido entre las partes, el sueldo básico no tendrá cambios y el aumento no impactará en el futuro aguinaldo.

El dirigente dijo que recién en enero volverán a conversar, ya cuando esté vigente el nuevo presupuesto, y en ese momento esperan “hablar no sólo de actualización, sino de recuperación”.

Losert reconoció que a lo largo del año los municipales recibieron aumentos al básico del 25%, a los que se suman las sumas fijas pactadas hoy, y las derivadas de medidas nacionales com “el retorno de la caja de jubilaciones y la modificación en el impuesto a las ganancias”.