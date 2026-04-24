Carlos Alcaraz se bajó por lesión de Roland Garros: «Es lo más prudente»

Hace instantes, Carlos Alcaraz anunció que no participará de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. El español no será parte de la edición 2026 por una lesión en la muñeca.

El número 2 del mundo lo comunicó a través de sus redes sociales: «Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos«.

Además, Alcaraz no participará del Masters 1000 de Roma, el último gran torneo de preparación para Roland Garros. El tenista de 22 años aclaró que todavía no hay una fecha de regreso estipulada: «Según la evolución decidiremos cuándo volveremos a la pista«.

Para cerrar, expresó sus sensaciones tras esta inesperada baja: «Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí».

La lesión en la muñeca se produjo el pasado 14 de abril en el triunfo ante el finlandés Virtanen, en la primera ronda del ATP 500 de Barcelona. Luego, debió retirarse del certamen catalán al confirmarse el parte médico.

El torneo parisino no contará con el actual bicampeón.

Con su baja confirmada, Alcaraz perderá 3000 puntos en el ranking mundial, ya que se coronó campeón en Roma y Roland Garros en 2025 y no podrá defender estas unidades. De esta forma, Jannik Sinner se mantendrá en lo más alto y Alexander Zverev (3°) podrá acercarse en la clasificación si tiene buenas actuaciones en estos torneos.