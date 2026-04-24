Condenaron al hincha de Cipolletti que apuñaló a otro durante un banderazo: no podrá ir a la cancha

Un hombre fue sentenciado este viernes por el ataque con arma blanca ocurrido el pasado 18 de marzo frente a la sede del club. El imputado admitió su culpabilidad y recibió una pena de ejecución condicional.

En una audiencia realizada en el Foro Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, la Justicia rionegrina condenó a un hombre por las graves lesiones provocadas a otro simpatizante durante un enfrentamiento entre facciones del Club Cipolletti. El fallo incluye una restricción estricta: el agresor tiene prohibido el ingreso a cualquier estadio donde juegue el equipo albinegro.

El ataque: una puñalada por la espalda

El fiscal del caso detalló que el violento episodio tuvo lugar el 18 de marzo, alrededor de las 21:40. En ese momento, un grupo de aproximadamente 60 personas protagonizaba incidentes frente a la institución, mientras se realizaba la despedida del plantel profesional que partía para disputar un encuentro del Torneo Federal A.

En medio de los disturbios, el imputado atacó a la víctima por la espalda utilizando un objeto punzante. La herida fue de tal gravedad que puso en riesgo la vida del damnificado, según los informes médicos presentados en la causa.

Condena y pautas de conducta

Dado que el acusado no contaba con antecedentes penales previos, la Justicia dictó una pena de dos años de prisión en suspenso (condicional) bajo la calificación legal de lesiones graves. El hombre admitió su responsabilidad en el hecho y aceptó los cargos con el asesoramiento de su defensora oficial.

Para mantener su libertad, el condenado deberá cumplir estrictamente reglas durante el plazo de la sentencia. Entre ellas el fijar un domicilio real y no cometer nuevos delitos, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y el uso de estupefacientes y presentarse de forma bimestral ante el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados. Además se fijó la prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima.

Derecho de admisión total

Uno de los puntos más destacados de la sentencia es la prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos. El condenado no podrá asistir a ningún partido donde participe el Club Cipolletti, sin importar si el encuentro se disputa en el estadio «La Visera de Cemento» o en condición de visitante.

«La medida busca garantizar la seguridad en los eventos deportivos y cuenta con la conformidad tanto de la Fiscalía como de la propia víctima», señalaron fuentes judiciales tras la audiencia.