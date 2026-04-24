Reino Unido reafirmó su posición sobre las Islas Malvinas ante el rumor de que Estados Unidos quitaría su apoyo

El Gobierno británico volvió a endurecer su postura sobre las Islas Malvinas, luego de que se filtrara una versión de que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump estaría reconsiderando su apoyo diplómatico ante la negativa de algunos países europeos en respaldar operaciones militares contra Irán.

La canciller Yvette Cooper afirmó en X: «Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, y la autodeterminación reside en los isleños. Como dijo Stephen Doughty en el Parlamento esta semana una vez más, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable».

Londres ratifica su soberanía y crece la tensión con Estados Unidos

El Gobierno británico reaccionó tras versiones sobre un posible cambio en la postura de Estados Unidos. La hipótesis surgió por tensiones dentro de la OTAN vinculadas a la guerra contra Irán.

El portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, negó que Washington evalúe retirar su respaldo. “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, expresó.

Luego agregó: “El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”.

El Pentágono estaría evaluando medidas sobre aliados en el marco de la guerra contra Irán.

Según un informe de Reuters, la reacción británica se generó tras la filtración de un correo interno del Pentágono. Allí se sugería evaluar presiones sobre aliados que no acompañaron operaciones militares lideradas por Washington. En el documento se planteaba revisar el apoyo a “posesiones imperiales” europeas de larga data, entre ellas, las Islas Malvinas.

Por su parte, el vocero británico afirmó que la postura fue comunicada “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”. En paralelo, medios como BBC y The Telegraph recordaron que los habitantes del archipiélago votaron a favor de seguir siendo territorio británico.