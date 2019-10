Gimnasia: con Catini y Paz, el futuro llegó hace rato

Fotos: Andrés Maripe.

Los logros internacionales en la elite de la gimnasia artística de los roquenses Fausto Catini y Giuliano Paz ya no sorprenden. Un año después de haber alcanzado el máximo nivel de su categoría, los pibes que aprendieron a volar en el gimnasio de la Escuela Patagonia empiezan a forjar su nombre entre los mejores del continente.

Una semana atrás, Fausto y Giuliano brillaron en el Sudamericano de Cali, Colombia, donde ratificaron su gran presente con el seleccionado nacional en sus respectivas categorías. Catini se destacó en AC4 (Juveniles de 14 y 15 años) donde se colgó la medalla de oro en salto y en la competencia por equipos. Además, se quedó con la presea de plata en la competición All Around y sumó dos de bronce, en arzones y barra. Paz, por su parte, se lució en la categoría AC2 (11 años) donde se consagró campeón sudamericano en anillas, fue cuarto en All Around y tercero por equipos.

Ambos reparten su rutina diaria entre entre el colegio y los entrenamientos. Fausto está cursando el tercer año de la secundaria, mientras que Giuliano está en sexto grado. Tras sus obligaciones escolares, los gimnastas practican más de cuatro horas diarias bajo las órdenes de su profe, Maxi Fattori.

Catini y Paz con el profe Maxi Fattori.

“Se hace difícil complementar las dos cosas. A veces se me complica más cuando viajamos porque no estoy para las clases cuando explican los temas pero dentro de todo me va bien”, explica Fausto.

Si bien todavía no logran quitarse la timidez para hablar ante un micrófono, la experiencia les permite crecer a pasos agigantados.

“Antes cuando iba a un torneo me ponía más nervioso y me sentía menos confiado. Ahora eso cambio, haber ganado medallas me ayudó”, confiesa Fausto.

La misma situación atravesó Giuliano, quien en Colombia compitió por segunda vez en un certamen internacional: “mi primer sudamericano fue muy lindo fue en Lima pero estaba muy nervioso, el de Cali lo pude disfrutar mucho más”.

El año próximo Catini cambiará de categoría. Pasará a competir en Juniors (16 y 17 años) y los desafíos serán aún mayores. “Va ser todo mucho más complicado pero la idea es poder ir a todos los torneos ya sean nacionales o internacionales que se pueda”, asegura el medallista. Si bien sabe que a medida que pasen los años las competencias serán aún más difíciles, Fausto se ilusiona de cara al futuro: “me encantaría participar de un Mundial o un Juego Olímpico, pero para eso falta mucho”.

Aún así, Catini mantiene los pies sobre la tierra y para el 2020 se puso metas alcanzables. “Mi idea es seguir estando en la selección, empezar a subir la dificultad en los ejercicios y hacer más elementos en cada aparato para que tengan más valor”, especifica Fausto con la mente puesta en lo que vendrá. Con 15 años, y casi sin quererlo, Catini se convirtió en un referente de la disciplina. “Fausto es un ejemplo a seguir y esta bueno tenerlo en el equipo. Me incentiva mucho a seguir cuando no me salen las cosas”, asegura Giuliano.

Tras participar en cuatro sudamericanos, Catini es uno de los abanderados del futuro de la gimnasia artística nacional y le manda un mensaje a los chicos que recién arrancan: “si tienen ganas lo tienen que intentar y entrenar, mucho. Y si creen que no lo pueden hacer porque no tienen los elementos, sepan que si se puede. Yo creía eso y al final pude”. El futuro en la gimnasia artística de la zona y y el país llegó hace rato y tanto Fausto como Giuliano son parte de la nueva generación.