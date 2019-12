Glamping, la forma de acampar pero con glamour

Ir de campameto al sur y dormir en una cama king size, con baños con ducha era antes algo impensado. Pero con el nacimiento de los glampings es posible. Los nuevos “campings” brindan vivencias únicas por su ubicación en los lugares más lindos. Es la última tendencia en campamentos, que combina comodidad, turismo y aventura.

El camping boutique está pensado para el amante del campamento y la vida al aire libre que no tiene ganas o tiempo de cargar con todo el equipamientos de acampe, o para aquellos que en su juventud vivieron esta experiencia y ya no se animan a prescindir de una buena cama. Los domos permiten acampar con glamour y se traduce en precios bastante más elevados que los de un camping convencional. A no confundirse con su estética agreste y su rusticidad: no son baratos.

En Villa la Angostura

Recién nacido, Glamping Inspira combina la experiencia de estar al aire libre con la comodidad de un hotel boutique; armonizando el entorno natural con el confort de los servicios que ofrece. El alojamiento surgió como una ampliación de la posada Las Ramblas, ubicada en la Bahía de Puerto Manzano en la hermosa Villa La Angostura.

Tiene carpas transparentes, domos de acrílico y pirámides de cristal con capacidad para dos y cuatro personas. Respaldadas por el complejo preexistente, ofrece camas sommier, bolsas de dormir, toallas, iluminación led, mesas exteriores y reposeras, conexión a WiFi, salón de usos múltiples, fogón y baño compartido.

El Bolsón

Hue Nain surgió a comienzos de 2001 como un lugar para escapar de la rutina y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza en El Bolsón. En sus inicios, el camping contaba con cinco fogones y una pequeña proveeduría que abastecía a los visitantes. Con el tiempo se sumaron dormis, y en el verano 2017/2018 se inauguraron dos domos.

El complejo familiar no permite escuchar música ni prender fogones a la noche para que la conexión con la naturaleza sea plena y verdadera. Tampoco tiene acceso a Wifi.

Villa Traful

Generar una experiencia de camping, con momentos mágicos, paisajes y las comodidades de una cabaña es lo que buscaba la gente del Camping Traful Lauquen. Fue así que encontraron en los Domos geodésicos, la respuesta.

Cuentan con la forma y la filosofía del Glamping. Dentro de cada uno hay una cama matrimonial ubicada sobre un entre-piso, dos camas de 1 plaza en planta inferior, un living comedor, toda la superficie revestida con piso flotante y calefacción, microondas, heladera, pava eléctrica y un deck con parrilla.

Precio $3000 La noche, aproximadamente, sale un glamping como el de Villa la Angostura.

En Chubut

En el Parque Nacional Los Alerces, el emprendimiento Ecodomos Lago Verde de Frontera Sur plantó bandera a pocos metros del lago. Hay dos domos grandes y cinco chicos, con capacidad para cuatro y dos personas. La estadía incluye acceso al predio, sanitario y duchas del Camping Lago Verde, servicio de limpieza y ropa blanca.

A su vez, cada parcela tiene fogón con parrilla, mesada, mobiliario y luz entre las 20 y las 24 horas. Dentro de las unidades, acondicionadas con camas dobles o simples, se utiliza un farol de noche.

En Santa Cruz

Adventure Domes fue uno de los pioneros locales con una ubicación privilegiada frente al glaciar Perito Moreno, entre el Lago Roca y el Brazo Rico, en El Calafate. Son ocho domos de 12 metros cuadrados distribuidos en un bosque nativo de lengas. Están construidos sobre decks de madera para aislarlos del suelo, con la premisa de no dejar ni un rastro.

Los baños son compartidos con agua pura bombeada desde el Lago Argentino y almacenada en tanques. Para calentarla usan dos termotanques a leña.